Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия. не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще. а гдето никто не живёт в квартире 100 метров такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?
Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде. З них можна 9% саджати в тюрьму. До речі, з цих 10% не менш 5% - держчиновники, у яких офіційна ЗП 10 000 - 25 000 грн/міс. Мають нерухомість в Італії, Чорногорії, сучасні дорогі лімузини і т.п.
BIGor написав:Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
Плохому танцору и яйца мешают. Какие-такие неадекватные цены? Однокомнатная в Киеве за 60000$, а в областном центре за 30000$, а где-то в Кривом Роге есть даже за 5000$. Это при том что некоторые машины дороже стоят.
Puente написав: Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...
прикольно) а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве? не надоело еще ересь писать?
А я тут вже з деким з цього приводу говорив ... Так сталося , що і я в Києві виріс , і діти мої ... Це зовсім не означає - що отакий Київ , як він зараз є - мені повинен подобатися . Київ розрахований на значно меншу кількість меншканців . Інфраструктура - ніяка . Ви не гірше мене знаєте недоліки - і нічого тут про це говорити . А що Київ перетворюється в малопривабливе для життя місто - то і Вам це видно насправді ...
Никто вам ничего не должен- не нравится Киев-шуруйте в другой город, который вам больше нравится и более пригодный для жизни и будте сам счастливы
Классовые войны - это так здорово! Больше ненависти! Больше треша! Когда чубы себе повырываете может дойдет, что бесплатно г на наелись. А может и не дойдет - потому что вроде все умные, опытные, состояшиеся, а как на форум зашли - так как в молодость вернулись.
Влад прислал про Германию и как там классно арендаторы себя повели. Вот только стоит пойти чуть дальше и написать - сколько ж процентов от зарплаты составляет аренда. А тому, кто пишет, что в Киеве все так дешево по аренде, хотелось бы пожелать приводить сколько ж процентов от зарплат арендаторов составляет аренда квартиры в Киеве. И тогда мы потихоньку придем к выводу, что у нас весьма большое расслоение по доходам, когда одни влегкую прирастают квартирами, а кто-то заплатил аренду и ждет следующую зарплату читая о том, что оказывается он просто "не захотел работать"
necovi4 написав:Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
Это да ((( Дал скидку 30% всем арендаторам на 3 месяца. P.S. По нежилой - пока на 2 месяца.
Востаннє редагувалось J_P в П'ят 10 кві, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
striped Сколько ты платишь аренды, за какой объект/место локации, и сколько % это от твоей зарплаты? В ФРГ нет зарплат у работяг по 5-7кЕвро на руки и аренды квартир в 80-100 метров за 200-300евро. Минимум они треть зарплаты (одной) отдают.
jj1981ua написав:ну про неудачников вы, наверное, знаете не по наслышке. а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!
Есть две категории людей, которые отстаивают этот ваш тезис: неудачники, ничего не достигшие в жизни, и оправдывающие себя тем, что они типа "честные", ведь " кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер". Вторая категория - коррупционеры, воры, уклоняющиеся от налогов, они тот же тезис используют как оправдание. Вы к какой относитесь? Это как раз и есть по сути. На истории успеха съезжать не надо
jj1981ua написав:работягам на заводах порежут зп, а офисный планктон - уже ищет работу. я вижу у всех аргументы - одни кривляния, перекручивания и сравнения с совком.
Вы сами выше написали, всегда режут то, без чего можно было обойтись, ибо они трутни и паразиты. Отсюда вытекает, что когда банкротились заводы, сокращали работяг - это потому, что они трутни и паразиты. Когда сокращали врачей, учителей - потому, что они трутни и паразиты. Это не мое заявление, а ваше.
jj1981ua написав:ну дайте же мне вашу реальную картину мира, гении блд.
Реальная картина мира в том, что все ваши субъективные оценки, кто трутень, кто паразит, без кого могут а без кого не могут обойтись - не более, чем ваши субъективные заблуждения. Подавляющий объем всей мировой экономики за последние минимум лет сто - это не товары первой необходимости. Белые воротнички (те, кого вы презрительно называете "офисный планктон") - не лучше и хуже "синих", это просто другие отрасли, они тоже создают ВВП, создают блага, и именно так их оценивает общество, потому собственно и существуют эти рабочие места и им платят за их работу. А все ваши разделения отраслей и людей на "паразитов-трутней" и "полезных" - ничем не отличается от совковой "гегемонии пролетариата".
jj1981ua написав:ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?
Точнее, что можно сказать о том, кто подобные выводы делает из бредовых цитат невменяемых?
Faceless написав: jj1981ua написав: ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?
Точнее, что можно сказать о том, кто подобные выводы делает из бредовых цитат невменяемых?
Фейслес, навіть сліпому видно, що показові розстріли найвищих чиновників (з конфіскацією майна) за корупцію були би благом для цієї країни. З 1991 жодного кроку для боротьби з корупцією не було зроблено.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 10 кві, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців