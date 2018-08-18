Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:15

jj1981ua написав: ну про неудачников вы, наверное, знаете не по наслышке.

а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию! ну про неудачников вы, наверное, знаете не по наслышке.а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!

jj1981ua написав: работягам на заводах порежут зп, а офисный планктон - уже ищет работу.

я вижу у всех аргументы - одни кривляния, перекручивания и сравнения с совком. работягам на заводах порежут зп, а офисный планктон - уже ищет работу.я вижу у всех аргументы - одни кривляния, перекручивания и сравнения с совком.

jj1981ua написав: ну дайте же мне вашу реальную картину мира, гении блд. ну дайте же мне вашу реальную картину мира, гении блд.

jj1981ua написав: ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо? ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?

Есть две категории людей, которые отстаивают этот ваш тезис: неудачники, ничего не достигшие в жизни, и оправдывающие себя тем, что они типа "честные", ведь " кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер". Вторая категория - коррупционеры, воры, уклоняющиеся от налогов, они тот же тезис используют как оправдание.Вы к какой относитесь? Это как раз и есть по сути. На истории успеха съезжать не надоВы сами выше написали, всегда режут то, без чего можно было обойтись, ибо они трутни и паразиты. Отсюда вытекает, что когда банкротились заводы, сокращали работяг - это потому, что они трутни и паразиты. Когда сокращали врачей, учителей - потому, что они трутни и паразиты. Это не мое заявление, а ваше.Реальная картина мира в том, что все ваши субъективные оценки, кто трутень, кто паразит, без кого могут а без кого не могут обойтись - не более, чем ваши субъективные заблуждения. Подавляющий объем всей мировой экономики за последние минимум лет сто - это не товары первой необходимости. Белые воротнички (те, кого вы презрительно называете "офисный планктон") - не лучше и хуже "синих", это просто другие отрасли, они тоже создают ВВП, создают блага, и именно так их оценивает общество, потому собственно и существуют эти рабочие места и им платят за их работу. А все ваши разделения отраслей и людей на "паразитов-трутней" и "полезных" - ничем не отличается от совковой "гегемонии пролетариата".Точнее, что можно сказать о том, кто подобные выводы делает из бредовых цитат невменяемых?