П'ят 10 кві, 2020 12:56

dir написав: Serg-ik написав: Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж. Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж. Кого вы перед собой представляете, обращаясь таким образом. Так вот докладываю вам. Мои одноклассники-киевляне давным давно Киев покинули. Из 30 человек киевской физ-мат школы(в самом что ни на есть киевском центре) в Киеве проживает процентов 20-25. Им до лампочки и цены на аренду и цена на недвижимость. Они не являются, в отличие от понаехавших покорителей столицы, игроками на рынке киевской недвижимости. Поэтому таким образом уязвляя якобы киевлян ценами на аренду и продажу недвиги, вы фактически уязвляете недавно обращённых в киевлян, таких же, возможно, как и вы сами. Кого вы перед собой представляете, обращаясь таким образом. Так вот докладываю вам. Мои одноклассники-киевляне давным давно Киев покинули. Из 30 человек киевской физ-мат школы(в самом что ни на есть киевском центре) в Киеве проживает процентов 20-25. Им до лампочки и цены на аренду и цена на недвижимость. Они не являются, в отличие от понаехавших покорителей столицы, игроками на рынке киевской недвижимости. Поэтому таким образом уязвляя якобы киевлян ценами на аренду и продажу недвиги, вы фактически уязвляете недавно обращённых в киевлян, таких же, возможно, как и вы сами.



они и киевлянами давно не являются, добровольно променяв Киев на хайфы, эл-эи и прочие торонто, поэтому им это все и до лампочки)

киевлянин - это житель киева, а не звание, дающиеся пожизненно) они и киевлянами давно не являются, добровольно променяв Киев на хайфы, эл-эи и прочие торонто, поэтому им это все и до лампочки)киевлянин - это житель киева, а не звание, дающиеся пожизненно)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.