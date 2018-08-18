|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:54
investorkiev написав: J_P написав: Puente написав:
... Київ розрахований на значно меншу кількість меншканців . Інфраструктура - ніяка . Ви не гірше мене знаєте недоліки - і нічого тут про це говорити . А що Київ перетворюється в малопривабливе для життя місто - то і Вам це видно насправді ...
Готов подписаться под каждым словом.
Вижу как застраиваются другие города. Варшава, Лондон, Париж, NYC, Москва, etc...
Сколько бабла вкладывается в инфраструктуру при "втыкивании" новостроек.
И какие меры принимают власти чтобы не создавать коллапс на дорогах/парковках.
У нас ничего этого нет.
Кстати, когда "рыли" в своё время Крещатик, - думал будут подземные парковки как в центре Парижа.
Не, у нас другой подход...
Я тоже согласен полностью.
Вопрос не в том что «Киев был расчитан на сколько-то жителей 30 лет назад»..
1000 лет назад в Киеве вообще может жило 10000 человек и он тоже считался мегаполисом.
Город как живой организм, должен развиваться каждый день.
Должна быть застройка урбан-блоками, сразу с местами рекреации и офисами/магазинами, парковками, транспортной инфраструктурой.
Что можно говорить о развитии Киева, если последний раз станцию метро открывали в 2012 году, 8 лет назад???
Добавлю еще один факт: во времена Николая II в Киеве было 4 (!) переправы через Днепр. Сколько сегодня?...
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 719
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:56
dir написав: Serg-ik написав:
Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж.
Кого вы перед собой представляете, обращаясь таким образом. Так вот докладываю вам. Мои одноклассники-киевляне давным давно Киев покинули. Из 30 человек киевской физ-мат школы(в самом что ни на есть киевском центре) в Киеве проживает процентов 20-25. Им до лампочки и цены на аренду и цена на недвижимость. Они не являются, в отличие от понаехавших покорителей столицы, игроками на рынке киевской недвижимости. Поэтому таким образом уязвляя якобы киевлян ценами на аренду и продажу недвиги, вы фактически уязвляете недавно обращённых в киевлян, таких же, возможно, как и вы сами.
они и киевлянами давно не являются, добровольно променяв Киев на хайфы, эл-эи и прочие торонто, поэтому им это все и до лампочки)
киевлянин - это житель киева, а не звание, дающиеся пожизненно)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7476
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 12:58
investorkiev написав:
Вопрос не в том что «Киев был расчитан на сколько-то жителей 30 лет назад»..
1000 лет назад в Киеве вообще может жило 10000 человек и он тоже считался мегаполисом.
Город как живой организм, должен развиваться каждый день.
Должна быть застройка урбан-блоками, сразу с местами рекреации и офисами/магазинами, парковками, транспортной инфраструктурой.
Что можно говорить о развитии Киева, если последний раз станцию метро открывали в 2012 году, 8 лет назад???
Можна сказати, що куяни заслужують своїх правителів.
Вєталю їм же не клятий Пу підклав, самі проголосували.
Проти Вєталя не бунтують, значить Вєталь куян влаштовує.
Можливо "самий найкращий мер, якого мали (або їх мав)".
п.с.
після двох воєн, мені мало віриться в "корінних куян"
п.п.с.
один прадід жив в Горенці (це біля Пущі-Водиці), так що я теж можна вважати "куянин в Х поколінні"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18440
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1045 раз.
- Подякували: 1210 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:04
jj1981ua написав:
банкротили заводы конкретные люди под конкретные задачи. и я среди трутней и паразитов не писал работяг, врачей, учителей... без них как раз не обойтись никак.
Вы выше четко написали - "режут то, без чего можно было обойтись, ибо они трутни и паразиты". Все, кто потерял работу в 2008-2009, по вашей логике, тоже трутни и паразиты. И в 2014-2015. И сейчас. Вы вот решили, что можете навешивать ярлыки, и указывать, кто полезен, а кто - нет.
jj1981ua написав:
я могу себе позволить офисный планктон так называть - 5 лет моей жизни прошли в банке и это одна из причин почему я так считаю.
Теперь причина понятна - ваш неудавшийся опыт работы банковским клерком, отсюда и весь субъективизм. Вам осталось только понять, что это лишь ваши субъективные заблуждения.
jj1981ua написав:
о ввп - вот вам простой ответ почему в штатах взорвалась безработица - все работали в сфере услуг, на самом деле ничего не производя.
Во всех развитых странах мира более 2/3 ВВП - это сфера услуг. Вот только то, что это сфера услуг, совсем не говорит о том, что она ничего не производит и никому не нужна. И совершенно не говорит о том, что безработице в кризис подвержены только работники сферы услуг и белые воротнички. История кризисов в помощь. Изучали бы вы экономику, знали бы, что тем более странно, если работали в банке.
jj1981ua написав:
я действительно считаю, что за воровство у государства нужно расстреливать. что не так? где тут бред? альтернативу мы все видим - воры правят, все должности продаются и перспектив у этой страны, увы, нет. конец же очевиден - 2-я Украинская республика потерпела крах.
Высосанные из пальца цифры, высосанные из пальца оценки. И почему только за воровство у государства, почему не за воровство вообще? А вершителем судеб кто будет? Выше вы сами например написали "а большинство моих коллег вообще не платят ничего" - я так понимаю, вы уже готовы всех их к стенке?
Ну и про "очевидный конец" - еще больший бред
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26821
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 6382 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:07
Frant написав: Puente написав: kingkongovets написав:Puente
кто именно рассчитывал Киев под определенное количество жителей?
под какое именно?
где можно ознакомиться с этими расчетами?
дискомфорт создают как раз сами жители и (особенно!) понаехи и гости города, к коим вы сами и принадлежите, не могу понять к кому именно вы адресуете все свои претензии
От чого це раптом Ви мене в понаїхи включаєте ? Мої батьки - так ... А якщо я в яслі ходив Києві - то я до "понаїхів" все одно відношуся ? Ну тоді добре ...
А розрахунки ще років 50 тому робили - чи за цей час інфраструктура сильно зросла ?
Ніхто ж не знає - скільки реально в Києві народу живе . Чи 4 млн , чи 3,5 , чи більше ... А розрахований млн на 2.5 скоріше всього . Далі треба було багато чого будувати крім будинків - починаючи з об"їздної та мостів чи тунелів ..
Які ще розрахунки?????
Давай кожному бидляку квартиру 80-100 м2 з комуналкою 200 грн/міс літом і 400 грн/міс зимою, давай дитсадки і школи і нові асфальтовані дороги до кожного підїзду!
Кожному жителю Києва - нову "Субару" чи "Лексус"!
Ну реально які там є норми площі на людину ? Від 21 кв м загальної плюс 10 м на сім"ю - можна рахувати ? В Європі від 30 до 40 метрів переважно на людину - ну і більше . Беремо загальну площу житла в Києві - грубо 65 млн кв м і ділимо на скільки ? на 25 ( ну повинно ж бути менше , ніж в Європі ) - буде 2.6 млн населення ; аж ... А якщо на 30 поділити ? Тому і перенаселений ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 2922
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:09
Faceless написав: wild.tomcat написав:
з таким підходом можна дійти і до того, що "купка чимось незадоволених невдах в 2013 влаштували бунт проти надуспішного і працьовитого вітька". як вам таке?
Ми мабуть з вами на різних майданах були, але скиглення про "чесний бізнес неможливий" - це аж ніяк не про майдан, ні перший ні другий
чомусь саме на таку відповідь і очікував, коли вам же вашими ж критеріями пропонуєш оцінювати щось інше, ви просто намагаєтеся перевести стрілки.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:09
investorkiev написав:
Квартирный лендлорд:
1) вкладывает капитал в стране, давая резкий толчек к росту ВВП.
схема с вложениями на котловане и создана чтобы периодически кидать наивных. это не вложение капитала - это игра в рулетку. дома будут строиться и без лендлордов.
investorkiev написав:
2) создает рабочие места: для строителей. Для уборщицы, и т.д.
ничего не создает. эти места и без него, если они нужны, будут созданы. это как жек, создавший рабочее место сантехника. сантехник нужен и без него - напрямую или в осбб или еще как. рабочее место формируется потребностью.
investorkiev написав:
3) не выводит прибыль за границу, как ахметки, а тратит ее в стране, снова таки давая рост экономике.
а если вас сравнивать с чикатилами, то вы вообще все прелесть!
investorkiev написав:
4) в любом случае платит скрытые налоги. Например за отопление/ээ. Учитывая космические тарифы, и то что при нах Нафтогаз стал мегаприбыльным и перечисляет в бюджет 11% от доходной части бюджета, то платежи за тепло - это налог в чистом виде.
вообще не платит прямые налоги + нет налогов на недвигу (еще бы, все коррупционеры в той же раде ею затарились - как же их бедненьких обкладывать налогами).
investorkiev написав:
5) лендлорд дает возможность роста талантам, что видно на примерах Сержиков, которые благодаря лендлордам, позволяющим жить в своих квартирах, могут не по селам хвосты крутить, а реализоваться в успешных Топменеджеров (Серж, без обид, это не камень в ваш огород, а собирательные образ).
с повышеной ставкой по налогам и/или с адекватными налогами на недвигу квартиры никуда не денутся и также будут сдаваться.
investorkiev написав:
С учетом всего, очевидно, что лендлордизм - бизнес с человеческим лицом, социально-ориентированный, поэтому он должен субсидироваться государством.
почти бесполезные паразиты, в основном ставшие ленлордами благодаря пузырю с 2000 года по цене на недвигу.
investorkiev написав:
Не всякие ахметки с косюками, а именно лендлорды, как малый социальны бизнес должны получать основные субсидии из бюджета.
Например, было бы справедливо получать 1-2 арендные платы от государства, при каждом заключении/продлении договора аренды. Таким образом, лендлорд бы полщрялся государством за активность, и простои бы уменьшались.
Аналогично неплохо было бы создать по аналогии ФГВФО для лендлордов: накосячил твой арендатор, ты обращаешься в фонд и безусловно получаешь компенсацию до 200 тыс грн.
Неплохо было бы ваести «квартирный капитал» по аналогии с «материнским капиталом» - когда покупаешь квартиру под аренду, государство тебе на спецсчет перечисляет, скажем, 5000$, которые можно использовать только на покупку другой новой квартиры.
Как видим, вариантов госстимулирования и поддержки куча, нужна просто политическая воля их внедрить.
у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).
все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.
хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:12
jj1981ua
Пытаться спорить с Трибекой - просто тратить время. Зачем? Все уже все поняли.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1106
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 1158 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:13
wild.tomcat написав: Faceless написав: wild.tomcat написав:
з таким підходом можна дійти і до того, що "купка чимось незадоволених невдах в 2013 влаштували бунт проти надуспішного і працьовитого вітька". як вам таке?
Ми мабуть з вами на різних майданах були, але скиглення про "чесний бізнес неможливий" - це аж ніяк не про майдан, ні перший ні другий
чомусь саме на таку відповідь і очікував, коли вам же вашими ж критеріями пропонуєш оцінювати щось інше, ви просто намагаєтеся перевести стрілки.
Якими саме моїми критеріями? Не скиглити, що все "неможливо"? То по вашому майдан складався зі скигліїв, які намагалися виправдати або свою бездіяльність або злочини? І хто тут ще стрілки переводить?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26821
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 6382 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:16
Елена8 написав: BIGor написав:
Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
Плохому танцору и яйца мешают. Какие-такие неадекватные цены? Однокомнатная в Киеве за 60000$, а в областном центре за 30000$, а где-то в Кривом Роге есть даже за 5000$. Это при том что некоторые машины дороже стоят.
И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|