Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:04

jj1981ua написав: банкротили заводы конкретные люди под конкретные задачи. и я среди трутней и паразитов не писал работяг, врачей, учителей... без них как раз не обойтись никак. банкротили заводы конкретные люди под конкретные задачи. и я среди трутней и паразитов не писал работяг, врачей, учителей... без них как раз не обойтись никак.

jj1981ua написав: я могу себе позволить офисный планктон так называть - 5 лет моей жизни прошли в банке и это одна из причин почему я так считаю. я могу себе позволить офисный планктон так называть - 5 лет моей жизни прошли в банке и это одна из причин почему я так считаю.

jj1981ua написав: о ввп - вот вам простой ответ почему в штатах взорвалась безработица - все работали в сфере услуг, на самом деле ничего не производя. о ввп - вот вам простой ответ почему в штатах взорвалась безработица - все работали в сфере услуг, на самом деле ничего не производя.

jj1981ua написав: я действительно считаю, что за воровство у государства нужно расстреливать. что не так? где тут бред? альтернативу мы все видим - воры правят, все должности продаются и перспектив у этой страны, увы, нет. конец же очевиден - 2-я Украинская республика потерпела крах. я действительно считаю, что за воровство у государства нужно расстреливать. что не так? где тут бред? альтернативу мы все видим - воры правят, все должности продаются и перспектив у этой страны, увы, нет. конец же очевиден - 2-я Украинская республика потерпела крах.

Вы выше четко написали - "режут то, без чего можно было обойтись, ибо они трутни и паразиты". Все, кто потерял работу в 2008-2009, по вашей логике, тоже трутни и паразиты. И в 2014-2015. И сейчас. Вы вот решили, что можете навешивать ярлыки, и указывать, кто полезен, а кто - нет.Теперь причина понятна - ваш неудавшийся опыт работы банковским клерком, отсюда и весь субъективизм. Вам осталось только понять, что это лишь ваши субъективные заблуждения.Во всех развитых странах мира более 2/3 ВВП - это сфера услуг. Вот только то, что это сфера услуг, совсем не говорит о том, что она ничего не производит и никому не нужна. И совершенно не говорит о том, что безработице в кризис подвержены только работники сферы услуг и белые воротнички. История кризисов в помощь. Изучали бы вы экономику, знали бы, что тем более странно, если работали в банке.Высосанные из пальца цифры, высосанные из пальца оценки. И почему только за воровство у государства, почему не за воровство вообще? А вершителем судеб кто будет? Выше вы сами например написали "а большинство моих коллег вообще не платят ничего" - я так понимаю, вы уже готовы всех их к стенке?Ну и про "очевидный конец" - еще больший бред