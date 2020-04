Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:18

jj1981ua написав: у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).

все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.

хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится. у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.

ви економікс повчіть, чи що, який дохід є:

- від праці (з.п.)

- від капітала

- рента (від природніх ресурсів)

- банківський процент

- спекулятивний дохід

- підприємницький ви економікс повчіть, чи що, який дохід є:- від праці (з.п.)- від капітала- рента (від природніх ресурсів)- банківський процент- спекулятивний дохід- підприємницький

Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/