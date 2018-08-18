Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех). все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами. хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.
ви економікс повчіть, чи що, який дохід є: - від праці (з.п.) - від капітала - рента (від природніх ресурсів) - банківський процент - спекулятивний дохід - підприємницький
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
BIGor написав:Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
Плохому танцору и яйца мешают. Какие-такие неадекватные цены? Однокомнатная в Киеве за 60000$, а в областном центре за 30000$, а где-то в Кривом Роге есть даже за 5000$. Это при том что некоторые машины дороже стоят.
И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?
Щось докуя, 60 000.
Вже можна купити за 30 000. Правда, десь на Святошино і на ДВРЗ. Але дійсно в столиці країни третього світу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
investorkiev написав:Город как живой организм, должен развиваться каждый день.
Должна быть застройка урбан-блоками, сразу с местами рекреации и офисами/магазинами, парковками, транспортной инфраструктурой. Что можно говорить о развитии Киева, если последний раз станцию метро открывали в 2012 году, 8 лет назад???
В тему метро в Китае (Ухань)
У 2004 році в місті відкрилася перша лінія метрополітену. На початок 2018 року в місті працюють 7 ліній та 166 станцій.
BIGor написав:Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
Плохому танцору и яйца мешают. Какие-такие неадекватные цены? Однокомнатная в Киеве за 60000$, а в областном центре за 30000$, а где-то в Кривом Роге есть даже за 5000$. Это при том что некоторые машины дороже стоят.
И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?
Почитайте сколько стоит недвижимость (или аренда) в столице Сомали (г.Могадишо) и уидивитесь
Faceless написав:Якими саме моїми критеріями? Не скиглити, що все "неможливо"? То по вашому майдан складався зі скигліїв, які намагалися виправдати або свою бездіяльність або злочини? І хто тут ще стрілки переводить?
людина написала свою думку, що більш-менш успішний бізнес в тій чи іншій міри є звязаний з кримінальною складовою, що найменше з несплатою податків. має на це право, і не така вже це і невірна думка. ви відразу записали її в невдахи, на якій підставі? я вам вашу ж тезу запропонував розглянути в контексті подій 2013. якщо можна в одному випадку, то чому не можна в іншому? чи ви може вважаєте що те що можна вам неможна мені? і хто тут ще після всього переводить стрілки?
Faceless написав:Якими саме моїми критеріями? Не скиглити, що все "неможливо"? То по вашому майдан складався зі скигліїв, які намагалися виправдати або свою бездіяльність або злочини? І хто тут ще стрілки переводить?
людина написала свою думку, що більш-менш успішний бізнес в тій чи іншій міри є звязаний з кримінальною складовою, що найменше з несплатою податків. має на це право, і не така вже це і невірна думка. ви відразу записали її в невдахи, на якій підставі? я вам вашу ж тезу запропонував розглянути в контексті подій 2013. якщо можна в одному випадку, то чому не можна в іншому? чи ви може вважаєте що те що можна вам неможна мені? і хто тут ще після всього переводить стрілки?
Краще ще раз перечитайте що писав я і що 81-й, а не вигадуйте. І тим паче, це жодним чином не відноситься до 2013, це вже ваша уява
BIGor написав:И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?
Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать