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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3498349935003501>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).
все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.
хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.

ви економікс повчіть, чи що, який дохід є:
- від праці (з.п.)
- від капітала
- рента (від природніх ресурсів)
- банківський процент
- спекулятивний дохід
- підприємницький
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:19

  BIGor написав:
  Елена8 написав:
  BIGor написав:Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.

Плохому танцору и яйца мешают. Какие-такие неадекватные цены? Однокомнатная в Киеве за 60000$, а в областном центре за 30000$, а где-то в Кривом Роге есть даже за 5000$. Это при том что некоторые машины дороже стоят.

И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?

Щось докуя, 60 000.

Вже можна купити за 30 000. Правда, десь на Святошино і на ДВРЗ. Але дійсно в столиці країни третього світу.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:22

  investorkiev написав:Город как живой организм, должен развиваться каждый день.

Должна быть застройка урбан-блоками, сразу с местами рекреации и офисами/магазинами, парковками, транспортной инфраструктурой.
Что можно говорить о развитии Киева, если последний раз станцию метро открывали в 2012 году, 8 лет назад???

В тему метро в Китае (Ухань)
У 2004 році в місті відкрилася перша лінія метрополітену. На початок 2018 року в місті працюють 7 ліній та 166 станцій.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:24

  BIGor написав:
  Елена8 написав:
  BIGor написав:Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.

Плохому танцору и яйца мешают. Какие-такие неадекватные цены? Однокомнатная в Киеве за 60000$, а в областном центре за 30000$, а где-то в Кривом Роге есть даже за 5000$. Это при том что некоторые машины дороже стоят.

И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?


Почитайте сколько стоит недвижимость (или аренда) в столице Сомали (г.Могадишо)
и уидивитесь

http://gooper.ru/afrika/somali/598-ceny ... sport.html
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 10 кві, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:24

  Faceless написав:Якими саме моїми критеріями? Не скиглити, що все "неможливо"? То по вашому майдан складався зі скигліїв, які намагалися виправдати або свою бездіяльність або злочини? І хто тут ще стрілки переводить?


людина написала свою думку, що більш-менш успішний бізнес в тій чи іншій міри є звязаний з кримінальною складовою, що найменше з несплатою податків. має на це право, і не така вже це і невірна думка. ви відразу записали її в невдахи, на якій підставі? я вам вашу ж тезу запропонував розглянути в контексті подій 2013. якщо можна в одному випадку, то чому не можна в іншому? чи ви може вважаєте що те що можна вам неможна мені? і хто тут ще після всього переводить стрілки?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:25

  jj1981ua написав:вообще не платит прямые налоги + нет налогов на недвигу (еще бы, все коррупционеры в той же раде ею затарились - как же их бедненьких обкладывать налогами).

Вы даже законодательства не знаете-уже давным-давно на Украине есть налог на недвижимость
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:26

Frant Поинтересуйтесь ценами на сопоставимую недвижимость в столице Анголы. Это же страна третьего мира, как и Украина?
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  wild.tomcat написав:
  Faceless написав:Якими саме моїми критеріями? Не скиглити, що все "неможливо"? То по вашому майдан складався зі скигліїв, які намагалися виправдати або свою бездіяльність або злочини? І хто тут ще стрілки переводить?


людина написала свою думку, що більш-менш успішний бізнес в тій чи іншій міри є звязаний з кримінальною складовою, що найменше з несплатою податків. має на це право, і не така вже це і невірна думка. ви відразу записали її в невдахи, на якій підставі? я вам вашу ж тезу запропонував розглянути в контексті подій 2013. якщо можна в одному випадку, то чому не можна в іншому? чи ви може вважаєте що те що можна вам неможна мені? і хто тут ще після всього переводить стрілки?

Краще ще раз перечитайте що писав я і що 81-й, а не вигадуйте. І тим паче, це жодним чином не відноситься до 2013, це вже ваша уява
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:33

  BIGor написав:И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?

Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:35

  dir написав:Frant Поинтересуйтесь ценами на сопоставимую недвижимость в столице Анголы. Это же страна третьего мира, как и Украина?

Посмотрел: http://gooper.ru/afrika/angola/294-ceny ... sport.html Там и зарплаты намного больше чем Киеве. Хотя странно. Жилья типа многоэтажных человейников тоже нет.
BIGor
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