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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3498349935003501

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Можно на Крещатик за 10 000, в трёшку


Трьошка на Хрещатику за 10 тис.? В нас у Франківську за однокімнатну "вбиту" хрущовку з радянськими меблями просять 4-5 тис: https://bubu.ivano-frankivsk.ua/index.p ... tem&id=121, а за однокімнатну з ремонтом складно знайти і за 6-7 тисяч. Напевно це пов'язано з тим, що до Франика прямує клієнт з повними кишенями грошей, а в Київ їдуть бідні люди, щоб щось заробити.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:36

  Елена8 написав:
  BIGor написав:И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?

Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

Т.е. Вы считаете что деньги напечтанные США плавно перетекут в Украину?

И напишите, кто этот не каждый, кто достоин на квартиру в Киеве. Целевая аудитория. Интересно узнать мнение, кто эти люди, и какой у них должен быть доход.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:41

  Faceless написав:
  wild.tomcat написав:
  Faceless написав:Якими саме моїми критеріями? Не скиглити, що все "неможливо"? То по вашому майдан складався зі скигліїв, які намагалися виправдати або свою бездіяльність або злочини? І хто тут ще стрілки переводить?


людина написала свою думку, що більш-менш успішний бізнес в тій чи іншій міри є звязаний з кримінальною складовою, що найменше з несплатою податків. має на це право, і не така вже це і невірна думка. ви відразу записали її в невдахи, на якій підставі? я вам вашу ж тезу запропонував розглянути в контексті подій 2013. якщо можна в одному випадку, то чому не можна в іншому? чи ви може вважаєте що те що можна вам неможна мені? і хто тут ще після всього переводить стрілки?

Краще ще раз перечитайте що писав я і що 81-й, а не вигадуйте. І тим паче, це жодним чином не відноситься до 2013, це вже ваша уява


зрозуміло. ви таки відноситеся до тих людей в яких є 2 точки зору - ваша і невірна. і що саме ви і тільки ви буде визначати кого і ким можна називати. і у випадку коли вас же вашими методами - ви будете переводити стрілки. ніщо не нове в цьому світі :). не обтяжуйте себе відповіддю, і так все з вами зрозуміло. на все добре.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:42

  jj1981ua написав:а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!
  Frant написав:[b]Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде.
З них можна 9% саджати в тюрьму.

ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?

Это у вас от Путина https://mobile.twitter.com/dimsmirnov17 ... 1875634176
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:46

  kingkongovets написав:
  dir написав:
  Serg-ik написав:Аренда уже проседает. Киевляне, ждите проседания по цене продаж.
Кого вы перед собой представляете, обращаясь таким образом. Так вот докладываю вам. Мои одноклассники-киевляне давным давно Киев покинули. Из 30 человек киевской физ-мат школы(в самом что ни на есть киевском центре) в Киеве проживает процентов 20-25. Им до лампочки и цены на аренду и цена на недвижимость. Они не являются, в отличие от понаехавших покорителей столицы, игроками на рынке киевской недвижимости. Поэтому таким образом уязвляя якобы киевлян ценами на аренду и продажу недвиги, вы фактически уязвляете недавно обращённых в киевлян, таких же, возможно, как и вы сами.


они и киевлянами давно не являются, добровольно променяв Киев на хайфы, эл-эи и прочие торонто, поэтому им это все и до лампочки)
киевлянин - это житель киева, а не звание, дающиеся пожизненно)

Верно, то бывшие киевляне и в географии и Германия и Новая Зеландия и Австралия, много США.А вот условной Хайфы и нет.Надо знать моих одноклассников-вони не такі дурні. Но мой посыл был иной.Подавляющее число игроков КРЖН это успешные понаехи. Получается одни покорители столицы подзуживают над другими на предмет ситуативных цен на киевскую недвижимость.Если она стала так "дешева", так стала ли она от этого доступнее?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:48

  BIGor написав:Т.е. Вы считаете что деньги напечтанные США плавно перетекут в Украину?

И напишите, кто этот не каждый, кто достоин на квартиру в Киеве. Целевая аудитория. Интересно узнать мнение, кто эти люди, и какой у них должен быть доход.

Плавно/ не плавно, но эмиссия снизит покупательную способность доллара.
Достоин тот кто может себе позволить купить эту квартиру и такие люди есть, многие даже не по одной покупают - посмотрите кто живет в новостроях -они и есть целевая аудитория
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:50

  BIGor написав:
  Елена8 написав:
  BIGor написав:И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?

Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

Т.е. Вы считаете что деньги напечтанные США плавно перетекут в Украину?

И напишите, кто этот не каждый, кто достоин на квартиру в Киеве. Целевая аудитория. Интересно узнать мнение, кто эти люди, и какой у них должен быть доход.


Хоч і не зовсім згоден - але так :
- просто буде те , що у нас називають валютна інфляція - ріст цін у валюті ; який при цьому буде курс гривні - ?
- для Києва цільова як і скрізь - все одно конкурентна . Це ж не грошима міряти абстрактно - а співвідношенням цін і доходів ; хоча власники хрущів "від предків" все одно будуть в кращому становищі ...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:50

  BIGor написав:
  dir написав:Frant Поинтересуйтесь ценами на сопоставимую недвижимость в столице Анголы. Это же страна третьего мира, как и Украина?

Посмотрел: http://gooper.ru/afrika/angola/294-ceny ... sport.html Там и зарплаты намного больше чем Киеве. Хотя странно. Жилья типа многоэтажных человейников тоже нет.

Ангола – здесь беднота и нищета «держится за руку» с богатством и роскошью.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 13:51

  dir написав:
  BIGor написав:
  dir написав:Frant Поинтересуйтесь ценами на сопоставимую недвижимость в столице Анголы. Это же страна третьего мира, как и Украина?

Посмотрел: http://gooper.ru/afrika/angola/294-ceny ... sport.html Там и зарплаты намного больше чем Киеве. Хотя странно. Жилья типа многоэтажных человейников тоже нет.

Ангола – здесь беднота и нищета «держится за руку» с богатством и роскошью.

В Україні - так само.
Дехто цього "не бачить" :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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