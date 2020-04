Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:05

dir написав: FrantЛет десять, может больше на глаза попалось интересное аналитическое исследование по цене недвижимости в Украине. Запомнилось, почти дословно, главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".

Та ясно, так як в Франику держкомстатівська з.п. 5000 грн, а в Києві 15000.

Але заробітчани сюди не потрапляють, як ФОПи, СЕО держмонополій і т.д.

Як можна робити кореляції на недостовірних даних?

