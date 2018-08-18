Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:21

flyman написав: jj1981ua написав: у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).

все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.

хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится. у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.

ви економікс повчіть, чи що, який дохід є:

- від праці (з.п.)

- від капітала

- рента (від природніх ресурсів)

- банківський процент

- спекулятивний дохід

- підприємницький ви економікс повчіть, чи що, який дохід є:- від праці (з.п.)- від капітала- рента (від природніх ресурсів)- банківський процент- спекулятивний дохід- підприємницький

Елена8 написав: BIGor написав: И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира? И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?

Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

Елена8 написав: jj1981ua написав: а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!

Frant написав: [b]Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде.

З них можна 9% саджати в тюрьму.

[b]Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде.З них можна 9% саджати в тюрьму.

ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо? а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?

Это у вас от Путина https://mobile.twitter.com/dimsmirnov17 ... 1875634176 Это у вас от Путина

ввп - это товары и услуги. и есть много услуг, без которых никак. но когда услуг в разы больше, чем товаров - это профанация. этот карточный домик уже складывается в штатах.а по доходам - да, это виды доходов, но вопрос же не в виде дохода, а в конечном итоге в %, который получает тот или иной субъект от цикла.ситуация в которой сливки снимают получатели дохода от капитала, банки и спекулянты - не нормальна. они должны получить свою долю (хотя спекулянтов я бы уничтожал 90% ставкой), но их доля должна быть нормированной. потому то в капиталистической системе, в которой мы все живем, и происходят регулярные кризисы - трутни и паразиты (это я оч грубо и утрированно - трутни и паразиты и в природе имеют свою функцию) тянут на себя больше, чем должны и зарабатывают больше производственников.мантра владельца недвигой: будет только дорожать.мне нет дела до президента другой страны и его мнения.я абсолютно за мсб, тем более если он что-то производит. а вот с крупными сложнее - наша элита (как и их) - это и есть жулье, ворующая у государства и людей.или беня с ахметкой и пинчуком - это гении бизнеса и предпринимательства? их состояния украдены у страны по бросовым ценам.