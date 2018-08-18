Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
FrantЛет десять, может больше на глаза попалось интересное аналитическое исследование по цене недвижимости в Украине. Запомнилось, почти дословно, главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох? Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!
dir написав:FrantЛет десять, может больше на глаза попалось интересное аналитическое исследование по цене недвижимости в Украине. Запомнилось, почти дословно, главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Та ясно, так як в Франику держкомстатівська з.п. 5000 грн, а в Києві 15000. Але заробітчани сюди не потрапляють, як ФОПи, СЕО держмонополій і т.д. Як можна робити кореляції на недостовірних даних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
барабашов написав:Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох? Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!
Ну не зовсім - просто він хоче сказати , що насправді вся економіка стоїть на реальному виробництві . А послуги - це вже вторинне .
барабашов написав:Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох? Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!
Ну не зовсім - просто він хоче сказати , що насправді вся економіка стоїть на реальному виробництві . А послуги - це вже вторинне .
гагага. тоді відпочиваєм на дачі з лопітою, інтернетом, мобілками не користуємось, готівка наше все, тільки харкор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
jj1981ua написав:у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех). все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами. хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.
ви економікс повчіть, чи що, який дохід є: - від праці (з.п.) - від капітала - рента (від природніх ресурсів) - банківський процент - спекулятивний дохід - підприємницький
ввп - это товары и услуги. и есть много услуг, без которых никак. но когда услуг в разы больше, чем товаров - это профанация. этот карточный домик уже складывается в штатах. а по доходам - да, это виды доходов, но вопрос же не в виде дохода, а в конечном итоге в %, который получает тот или иной субъект от цикла. ситуация в которой сливки снимают получатели дохода от капитала, банки и спекулянты - не нормальна. они должны получить свою долю (хотя спекулянтов я бы уничтожал 90% ставкой), но их доля должна быть нормированной. потому то в капиталистической системе, в которой мы все живем, и происходят регулярные кризисы - трутни и паразиты (это я оч грубо и утрированно - трутни и паразиты и в природе имеют свою функцию) тянут на себя больше, чем должны и зарабатывают больше производственников.
Елена8 написав:
BIGor написав:И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?
Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать
мантра владельца недвигой: будет только дорожать.
Елена8 написав:
jj1981ua написав:а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!
Frant написав:[b]Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде. З них можна 9% саджати в тюрьму.
ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?
мне нет дела до президента другой страны и его мнения. я абсолютно за мсб, тем более если он что-то производит. а вот с крупными сложнее - наша элита (как и их) - это и есть жулье, ворующая у государства и людей. или беня с ахметкой и пинчуком - это гении бизнеса и предпринимательства? их состояния украдены у страны по бросовым ценам.
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 14:31, всього редагувалось 2 разів.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Елена8 написав:Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги
У них стандартна конфігурація економіки сучасних розвинених країн : сільське господарство: 2,1 %, промисловість: 27,2 %, послуги: 69,1 % Виробництво : високотехнологічна продукція (в тому числі авіація, засоби зв'язку, системи автоматизованого проектування та виробництва, медична електроніка, волоконна оптика), деревина та вироби з паперу, поташ і фосфати, продукти харчування, напої та тютюнові вироби, каустична сода, цемент, будівництва, вироби з металу, хімічні продукти, пластмаси, діаманти, текстиль, взуття ...