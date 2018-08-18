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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3500350135023503>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:00

FrantЛет десять, может больше на глаза попалось интересное аналитическое исследование по цене недвижимости в Украине. Запомнилось, почти дословно, главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох?
Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:05

  dir написав:FrantЛет десять, может больше на глаза попалось интересное аналитическое исследование по цене недвижимости в Украине. Запомнилось, почти дословно, главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".

Та ясно, так як в Франику держкомстатівська з.п. 5000 грн, а в Києві 15000.
Але заробітчани сюди не потрапляють, як ФОПи, СЕО держмонополій і т.д.
Як можна робити кореляції на недостовірних даних?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:10

  барабашов написав:Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох?
Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!


Ну не зовсім - просто він хоче сказати , що насправді вся економіка стоїть на реальному виробництві . А послуги - це вже вторинне .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:13

  Puente написав:
  барабашов написав:Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох?
Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!


Ну не зовсім - просто він хоче сказати , що насправді вся економіка стоїть на реальному виробництві . А послуги - це вже вторинне .

гагага.
тоді відпочиваєм на дачі з лопітою,
інтернетом, мобілками не користуємось,
готівка наше все,
тільки харкор
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:21

  flyman написав:
  jj1981ua написав:у вас абсолютно извращенное представление. на самом деле ничего не производящий элемент не должен ничего получать, тем более от все (от государства - значит от всех).
все, что вы написали в ваших фантазиях должно привести вас к абсолютному ничего не деланию и максимально углубить пропасть между вами великим и арендаторами.
хорошая новость в том, что этот бред не только не осуществим, но и лафа скоро закончится.

ви економікс повчіть, чи що, який дохід є:
- від праці (з.п.)
- від капітала
- рента (від природніх ресурсів)
- банківський процент
- спекулятивний дохід
- підприємницький

ввп - это товары и услуги. и есть много услуг, без которых никак. но когда услуг в разы больше, чем товаров - это профанация. этот карточный домик уже складывается в штатах.
а по доходам - да, это виды доходов, но вопрос же не в виде дохода, а в конечном итоге в %, который получает тот или иной субъект от цикла.
ситуация в которой сливки снимают получатели дохода от капитала, банки и спекулянты - не нормальна. они должны получить свою долю (хотя спекулянтов я бы уничтожал 90% ставкой), но их доля должна быть нормированной. потому то в капиталистической системе, в которой мы все живем, и происходят регулярные кризисы - трутни и паразиты (это я оч грубо и утрированно - трутни и паразиты и в природе имеют свою функцию) тянут на себя больше, чем должны и зарабатывают больше производственников.
  Елена8 написав:
  BIGor написав:И Вы считаете что это нормальная цена - 1к в БПС за 60 куе, в столице страны третьего мира?

Конечно нормальная. Если каждый сможет купить себе квартиру в Киеве, то кто же останется жить в Кривом Роге/ Николаеве/Херсоне? Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

мантра владельца недвигой: будет только дорожать.
  Елена8 написав:
  jj1981ua написав:а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!
  Frant написав:[b]Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде.
З них можна 9% саджати в тюрьму.

ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?

Это у вас от Путина https://mobile.twitter.com/dimsmirnov17 ... 1875634176

мне нет дела до президента другой страны и его мнения.
я абсолютно за мсб, тем более если он что-то производит. а вот с крупными сложнее - наша элита (как и их) - это и есть жулье, ворующая у государства и людей.
или беня с ахметкой и пинчуком - это гении бизнеса и предпринимательства? их состояния украдены у страны по бросовым ценам.
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 14:31, всього редагувалось 2 разів.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:25

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:31

      Елена8 написав:Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги

    пані не в курсі, яку величезну кількість сучасної високотехнологічної зброї продукує Ізраїль?
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:42

      Елена8 написав:Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги

    Зображення
    и вот
    https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2 ... la-25.html
    когда услуги раздуты - выходит именно так
    Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:43

        Елена8 написав:Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги


      У них стандартна конфігурація економіки сучасних розвинених країн : сільське господарство: 2,1 %, промисловість: 27,2 %, послуги: 69,1 %
      Виробництво : високотехнологічна продукція (в тому числі авіація, засоби зв'язку, системи автоматизованого проектування та виробництва, медична електроніка, волоконна оптика), деревина та вироби з паперу, поташ і фосфати, продукти харчування, напої та тютюнові вироби, каустична сода, цемент, будівництва, вироби з металу, хімічні продукти, пластмаси, діаманти, текстиль, взуття ...
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