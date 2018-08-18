треба так:
с.г. 90%
чормет 9%
інше 1%
Аграрна супердержава.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
треба так:
с.г. 90%
чормет 9%
інше 1%
Аграрна супердержава.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Без обид.
Но мой талант возрос там, в "селе", а не здесь. И поскольку здесь таких не хватало, то сюда я и приехал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47
При чем тут безработица в Израиле в период карантина к тому, что большую структуру экономики этой страны занимают услуги? Какой по вашему процент безработицы сейчас на Украине?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В период посевной -самый разгар сезона для « аграрной супердержавы»?
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12
давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:22
Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
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