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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3500350135023503

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

треба так:
с.г. 90%
чормет 9%
інше 1%

Аграрна супердержава.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:лендлорд дает возможность роста талантам, что видно на примерах Сержиков, которые благодаря лендлордам, позволяющим жить в своих квартирах, могут не по селам хвосты крутить, а реализоваться в успешных Топменеджеров (Серж, без обид, это не камень в ваш огород, а собирательные образ).

Без обид.
Но мой талант возрос там, в "селе", а не здесь. И поскольку здесь таких не хватало, то сюда я и приехал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47

  jj1981ua написав:
  Елена8 написав:Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги

Зображення
и вот
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2 ... la-25.html
когда услуги раздуты - выходит именно так

При чем тут безработица в Израиле в период карантина к тому, что большую структуру экономики этой страны занимают услуги? Какой по вашему процент безработицы сейчас на Украине?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В период посевной -самый разгар сезона для « аграрной супердержавы»?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12

  Елена8 написав:...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:22

  Yuri_T написав:
  Елена8 написав:...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?

Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
Елена8
 
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