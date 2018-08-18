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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47
investorkiev написав:
лендлорд дает возможность роста талантам, что видно на примерах Сержиков, которые благодаря лендлордам, позволяющим жить в своих квартирах, могут не по селам хвосты крутить, а реализоваться в успешных Топменеджеров (Серж, без обид, это не камень в ваш огород, а собирательные образ).
Без обид.
Но мой талант возрос там, в "селе", а не здесь. И поскольку здесь таких не хватало, то сюда я и приехал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47
При чем тут безработица в Израиле в период карантина к тому, что большую структуру экономики этой страны занимают услуги? Какой по вашему процент безработицы сейчас на Украине?
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Елена8
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:59
В период посевной -самый разгар сезона для « аграрной супердержавы»?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12
Елена8 написав:
...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать
давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:22
Yuri_T написав: Елена8 написав:
...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать
давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?
Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
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Елена8
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:30
Yuri_T написав: Елена8 написав:
...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать
давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?
рано. терпите...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:33
Елена8 написав:
Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
понятно.
а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:43
с учетом того как растет кол-во населения земли, и растет автоматизация производств
то иного пути, как увеличение доли услуг в мировом ВВП - просто не существует.
ну ненужно столько людей и производств в современном мире.
А людей чем-то нужно занять, вот в обозримом будущем - это только услуги.
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Xenon
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:43
Yuri_T написав:
лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США
и надо поспешить. потому что скоро почки будут печатать на 3D принтере и, сами понимаете, цен на Вашу, б/у, очень сильно упадёт, возможно до отрицательной стоимости
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:49
dir написав:
главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
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Faceless
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