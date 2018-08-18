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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3501350235033504>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:лендлорд дает возможность роста талантам, что видно на примерах Сержиков, которые благодаря лендлордам, позволяющим жить в своих квартирах, могут не по селам хвосты крутить, а реализоваться в успешных Топменеджеров (Серж, без обид, это не камень в ваш огород, а собирательные образ).

Без обид.
Но мой талант возрос там, в "селе", а не здесь. И поскольку здесь таких не хватало, то сюда я и приехал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:47

  jj1981ua написав:
  Елена8 написав:Расскажите это Израилю, которые из производства разве что Иерусалимские свечи выпускают-все остальное -медицина, it, услуги

Зображення
и вот
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2 ... la-25.html
когда услуги раздуты - выходит именно так

При чем тут безработица в Израиле в период карантина к тому, что большую структуру экономики этой страны занимают услуги? Какой по вашему процент безработицы сейчас на Украине?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В период посевной -самый разгар сезона для « аграрной супердержавы»?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:12

  Елена8 написав:...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:22

  Yuri_T написав:
  Елена8 написав:...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?

Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
Елена8
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:30

  Yuri_T написав:
  Елена8 написав:...Сейчас ещё США напечатает пару триллионов на преодоление кризиса из-за карантина и о таких ценах останется только мечтать

давно размышляю о том, когда уже пора вырезать почку и таки вкладываться в киевские бетонометры.
как думаете, пора?

рано. терпите...
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:33

      Елена8 написав:Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет

    понятно.
    а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США?
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:43

    с учетом того как растет кол-во населения земли, и растет автоматизация производств

    то иного пути, как увеличение доли услуг в мировом ВВП - просто не существует.
    ну ненужно столько людей и производств в современном мире.
    А людей чем-то нужно занять, вот в обозримом будущем - это только услуги.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:43

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Yuri_T написав:лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США

    и надо поспешить. потому что скоро почки будут печатать на 3D принтере и, сами понимаете, цен на Вашу, б/у, очень сильно упадёт, возможно до отрицательной стоимости
    Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
    https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:49

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      dir написав:главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".

    Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
    Faceless
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