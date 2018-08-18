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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:55
Yuri_T написав: Елена8 написав:
Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
понятно.
а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США?
А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ? Франт же написал что круши именно по такой цене сейчас продаются.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:58
Елена8 написав:
Какой по вашему процент безработицы сейчас на
Украине?
пані пише нам з Московії???
Faceless написав: dir написав:
главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
Прямо таки ніхто
.
Фейслес, напишіть прямо: ніхто взагалі нічого не знає, і люди бродять в пітьмі своїх незнань.
І про яку "успішність" в цій країні можна говорити, якщо середня ЗП в столиці(!!!) в кращі часи сягала "аж" 550 дол/міс????
Якщо пан Фейслес не знає, де брати інформацію, є офіційні сайти, є сайти work.ua і т.п.
Елена8 написав:
А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ?
Для пересічного киянина з середньою ЗП за останні 20 років 150-200 дол/міс - відкласти 35 000 дол - непросте завдання.
А якщо двоє-троє дітей в сім,ї?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:14
Puente написав: барабашов написав:
Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох?
Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!
Ну не зовсім - просто він хоче сказати , що насправді вся економіка стоїть на реальному виробництві . А послуги - це вже вторинне .
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:17
Serg-ik написав: investorkiev написав:
лендлорд дает возможность роста талантам, что видно на примерах Сержиков, которые благодаря лендлордам, позволяющим жить в своих квартирах, могут не по селам хвосты крутить, а реализоваться в успешных Топменеджеров (Серж, без обид, это не камень в ваш огород, а собирательные образ).
Без обид.
Но мой талант возрос там, в "селе", а не здесь. И поскольку здесь таких не хватало, то сюда я и приехал.
Серж, я это и хотел сказать! Вы нужны Киеву! Вам нужен Киев!
А лендлорды - помогают вам обоим встретиться!!
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:27
Волки, при всей их жестокости - санитары леса. Это всем известно.
Лендлорды - это санитары мегаполисов.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:27
Faceless написав: dir написав:
главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата? Гордон, Дубинский и прочие "успешные" лендлорды.
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