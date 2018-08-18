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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 15:55
Yuri_T написав: Елена8 написав:
Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
понятно.
а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США?
А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ? Франт же написал что круши именно по такой цене сейчас продаются.
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Елена8
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:14
Puente написав: барабашов написав:
Я так понял 81й ЖЖ хочет полностью прикопать всех кто работает в сфере услуг,потому что они ни хрена не создают а только накручивают и разводят,лендлордов первых скорее всего, а остальных отправить на очередную стройку БАМа ну или Магнитки, ибо не умеешь катать рельс или трубу - лох?
Или всем по серпу и лопате (сжечь перед этим комбайны) - и к условному Вадатурскому (ой,звиняйте,его ж уже прикопали) - к светлейшему Мадуре - собирать урожай, поливая его водой с ладоней и п0том!
Ну не зовсім - просто він хоче сказати , що насправді вся економіка стоїть на реальному виробництві . А послуги - це вже вторинне .
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:17
Serg-ik написав: investorkiev написав:
лендлорд дает возможность роста талантам, что видно на примерах Сержиков, которые благодаря лендлордам, позволяющим жить в своих квартирах, могут не по селам хвосты крутить, а реализоваться в успешных Топменеджеров (Серж, без обид, это не камень в ваш огород, а собирательные образ).
Без обид.
Но мой талант возрос там, в "селе", а не здесь. И поскольку здесь таких не хватало, то сюда я и приехал.
Серж, я это и хотел сказать! Вы нужны Киеву! Вам нужен Киев!
А лендлорды - помогают вам обоим встретиться!!
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:27
Волки, при всей их жестокости - санитары леса. Это всем известно.
Лендлорды - это санитары мегаполисов.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 16:27
Faceless написав: dir написав:
главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата? Гордон, Дубинский и прочие "успешные" лендлорды.
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striped
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:04
striped написав:
или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата?
Сейчас уже бывают большие "белые" зарплаты.На время проведения исследования деньги не получали в "белую"(разве что малую их часть), их могли получать либо в конвертах либо "делать" и выводить в нал. Например. Человек в центре Киева приватизировал квартиру. Законно? Да. Налогов платить не надо? Нет. Продал тысяч за 200-300(1% с продавца и 1% с покупателя -вот и вся любовь и это чистые деньги в любую декларацию, с которой любому контролёру можно глаза заплевать). Или в начале 90-х купил квартиру за пару тысяч у.е.(в Польше, Югославии или Китае наторговал и не прогулял)и продал тысяч за 100. Такие цены в середине нулевых были. Деньги имеет. А вот откуда у того кто у него купил? ХЗ. Не было финмониторинга. Или нерезидент какой нибудь купил. И это массовые случаи. Деньги были впрыснуты в "контур" и пошли в оборот. Люди скупили ваучеры, приобрели пакеты акций предприятий. Продажа ценных бумаг в нулевых с нулевым налогообложением. Можно было показать любые суммы, особенно через "мусорные" ЦБ. Люди свои бизнеса, банки посоздавали,(практически с нуля) акции продали легально в белую. Т.е. люди не просто разбогатели, но и легализовали свои средства. Легализовали порой намного больше чем имели(имеют). Так сказать на вырост. Так что подловить на коррупции умных людей это врядли. У них всё легальнее, чем у тех, кто их хотел бы подловить. Только по беспределу. Но это уже 1917 год.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:05
investorkiev написав:
Лендлорды - это санитары мегаполисов.
платили б эти "санитары" соответствующие налоги, работал бы этот рынок в законодательном поле - имели б право так зваться, а так мародёры.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:07
striped написав: Faceless написав: dir написав:
главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата? Гордон, Дубинский и прочие "успешные" лендлорды.
По вашему, кроме Гордонов с Дубинскими, квартир никто не покупает?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:08
Согласен. Был удивлен скандалу с антикоррупционером Лещенко - пару лет назад. Он ловил-ловил других на коррупции, не знаю - поймал кого-то или нет, но сам вляпался в скандалище с покупкой себе за 300куе квартиры в центре Киева.
Тоесть сам антикоррупционер как-то не смог (или не сообразил?) нормально легализовать 300куе. Вот и ответ на вопрос: «а судьи кто?».
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investorkiev
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:08
Елена8 написав: Yuri_T написав: Елена8 написав:
Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет
понятно.
а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США?
А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ? Франт же написал что круши именно по такой цене сейчас продаются.
не всегда цель купить квартиру в киеве. например, путешествия отнимают много денег и оставляют лучшие впечатления, чем материальное благо, тем более низкого качества с неадекватными соседями
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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