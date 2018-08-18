Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:04

striped написав: или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата? или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата?

Сейчас уже бывают большие "белые" зарплаты.На время проведения исследования деньги не получали в "белую"(разве что малую их часть), их могли получать либо в конвертах либо "делать" и выводить в нал. Например. Человек в центре Киева приватизировал квартиру. Законно? Да. Налогов платить не надо? Нет. Продал тысяч за 200-300(1% с продавца и 1% с покупателя -вот и вся любовь и это чистые деньги в любую декларацию, с которой любому контролёру можно глаза заплевать). Или в начале 90-х купил квартиру за пару тысяч у.е.(в Польше, Югославии или Китае наторговал и не прогулял)и продал тысяч за 100. Такие цены в середине нулевых были. Деньги имеет. А вот откуда у того кто у него купил? ХЗ. Не было финмониторинга. Или нерезидент какой нибудь купил. И это массовые случаи. Деньги были впрыснуты в "контур" и пошли в оборот. Люди скупили ваучеры, приобрели пакеты акций предприятий. Продажа ценных бумаг в нулевых с нулевым налогообложением. Можно было показать любые суммы, особенно через "мусорные" ЦБ. Люди свои бизнеса, банки посоздавали,(практически с нуля) акции продали легально в белую. Т.е. люди не просто разбогатели, но и легализовали свои средства. Легализовали порой намного больше чем имели(имеют). Так сказать на вырост. Так что подловить на коррупции умных людей это врядли. У них всё легальнее, чем у тех, кто их хотел бы подловить. Только по беспределу. Но это уже 1917 год.