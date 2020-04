Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:08

Елена8 написав: Yuri_T написав: Елена8 написав: Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет Не обязательно: вы не обязаны жить в Киеве. Живите там где у вас есть жильё-так как большинство населения страны и живет

понятно.

а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США? понятно.а если, например, лет 40 в Киеве живешь, то пора почку продать ради квартиры (например - отлично пахнущей круши), по которой уже не будет никогда таких низких цен из-за действий ФРС США?

А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ? Франт же написал что круши именно по такой цене сейчас продаются. А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ? Франт же написал что круши именно по такой цене сейчас продаются.



не всегда цель купить квартиру в киеве. например, путешествия отнимают много денег и оставляют лучшие впечатления, чем материальное благо, тем более низкого качества с неадекватными соседями не всегда цель купить квартиру в киеве. например, путешествия отнимают много денег и оставляют лучшие впечатления, чем материальное благо, тем более низкого качества с неадекватными соседями

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California