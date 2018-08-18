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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:11
striped написав: Faceless написав: dir написав:
главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".
Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности
или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата? Гордон, Дубинский и прочие "успешные" лендлорды.
щодо Гордонаhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4933770#p4933770
akurt написав:
Ви думаєте, він поскаржився приблизно так, як тиждень тому Дмитро Гордон
, сказавши, що він жив із комерційної оренди, всі його приміщення зараз закриті і чекають і на такого знаменитого
важкі часи?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:40
Елена8 написав: uaprofi написав:
сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантин
а заселять!!!
Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?
где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие
квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!
добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:48
uaprofi написав: Елена8 написав: uaprofi написав:
сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантин
а заселять!!!
Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?
где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие
квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!
меня беспокоит, не слишком ли будет прост мой ремонт для нуждающихся? а то у меня без мрамора и венецианского стекла. нуждающиеся могут не оценить такую убогость...
зы. недаром говорят, что ленин живее всех живых. добрый вечер, владимир ильич.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:57
uaprofi написав: Елена8 написав: uaprofi написав:
сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантин
а заселять!!!
Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?
где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие
квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!
добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!
А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:57
Не понял суть. Вот я уехал сейчас на деревню к дедушке, в Киеве у меня квартира пустая.
Кого туда заселять? Как быть с моими вещами и ценными вещами?
Если я через две недели захочу вернуться, что делать с вселившимися понаехами?
Кто должен определить что квартира пустует- я так понимаю специальная комиссия из Коммисариата народных дружин и ЖЕКа?
А если сосед один живет в 3х комнатной квартире 100кв.м, что будем с ним делать? Подселять в две свободные комнаты нуждающихся?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:58
investorkiev написав:Не понял суть. Вот я уехал сейчас на деревню к дедушке, в Киеве у меня квартира пустая.
Кого туда заселять? Как быть с моими вещами и ценными вещами?
Если я через две недели захочу вернуться, что делать с вселившимися понаехами?
Кто должен определить что квартира пустует- я так понимаю специальная комиссия из Коммисариата народных дружин и ЖЕКа?
А если сосед один живет в 3х комнатной квартире 100кв.м, что будем с ним делать? Подселять в две свободные комнаты нуждающихся?
Та тут просто классика, Шариков и все такое
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:05
Чего мы вообще с квартир раскулачивать начали?
Давайте начнем с гречки! У кого ее много - должны отдать тем, у кого ее нет.
Начнем проводить обыски в квартирах, спецкоммисия будет решать: много у вас гречки или наоборот - мало.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:20
С голым задом зато напутешествовавшийся. Про таких уже давно сочинили :
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:22
uaprofi написав:
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие
квартиры были предоставленны нуждающимся!
Абсолютно правильно, я считаю! Но чтобы было действительно справедливое распределение, нуждающихся нужно подселить во все квартиры, в которых больше 1 комнаты, таким образом сможем обеспечить крышей над головой большее количество нуждающихся. У Вас, кстати, сколько комнат в квартире?
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