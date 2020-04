Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:48

uaprofi написав: Елена8 написав: uaprofi написав: сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.

не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.

а гдето никто не живёт в квартире 100 метров

где я писал про украдено?

ещё раз страна в опасности!

пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!

предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!

и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

меня беспокоит, не слишком ли будет прост мой ремонт для нуждающихся? а то у меня без мрамора и венецианского стекла. нуждающиеся могут не оценить такую убогость...

зы. недаром говорят, что ленин живее всех живых. добрый вечер, владимир ильич.



