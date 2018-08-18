Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:57

Не понял суть. Вот я уехал сейчас на деревню к дедушке, в Киеве у меня квартира пустая.

Кого туда заселять? Как быть с моими вещами и ценными вещами?

Если я через две недели захочу вернуться, что делать с вселившимися понаехами?

Кто должен определить что квартира пустует- я так понимаю специальная комиссия из Коммисариата народных дружин и ЖЕКа?



А если сосед один живет в 3х комнатной квартире 100кв.м, что будем с ним делать? Подселять в две свободные комнаты нуждающихся?