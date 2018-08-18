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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3502350335043505

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:11

  striped написав:
  Faceless написав:
  dir написав:главный вывод на основе анализа уровней заработной платы и стоимости недвиги в регионах Украины:" Уровень корреляции размера заработной платы в регионе Украине с ценами на недвижимость незначителен".

Потому что реальную картину по ЗП в Украине никто не знает, статистика слишком далека от реальности


или потому что те, кто покупают квартиры, покупают их на несколько другие доходы, чем зарплата? Гордон, Дубинский и прочие "успешные" лендлорды.

щодо Гордона
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4933770#p4933770
  akurt написав:Ви думаєте, він поскаржився приблизно так, як тиждень тому Дмитро Гордон, сказавши, що він жив із комерційної оренди, всі його приміщення зараз закриті і чекають і на такого знаменитого важкі часи?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:40

  Елена8 написав:
  uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!

Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?


где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:48

  uaprofi написав:
  Елена8 написав:
  uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!

Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?


где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!


меня беспокоит, не слишком ли будет прост мой ремонт для нуждающихся? а то у меня без мрамора и венецианского стекла. нуждающиеся могут не оценить такую убогость...

зы. недаром говорят, что ленин живее всех живых. добрый вечер, владимир ильич.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

uaprofi написав:
  Елена8 написав:
  uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!

Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?


где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!
А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не понял суть. Вот я уехал сейчас на деревню к дедушке, в Киеве у меня квартира пустая.
Кого туда заселять? Как быть с моими вещами и ценными вещами?
Если я через две недели захочу вернуться, что делать с вселившимися понаехами?
Кто должен определить что квартира пустует- я так понимаю специальная комиссия из Коммисариата народных дружин и ЖЕКа?

А если сосед один живет в 3х комнатной квартире 100кв.м, что будем с ним делать? Подселять в две свободные комнаты нуждающихся?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Не понял суть. Вот я уехал сейчас на деревню к дедушке, в Киеве у меня квартира пустая.
Кого туда заселять? Как быть с моими вещами и ценными вещами?
Если я через две недели захочу вернуться, что делать с вселившимися понаехами?
Кто должен определить что квартира пустует- я так понимаю специальная комиссия из Коммисариата народных дружин и ЖЕКа?

А если сосед один живет в 3х комнатной квартире 100кв.м, что будем с ним делать? Подселять в две свободные комнаты нуждающихся?
Та тут просто классика, Шариков и все такое
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чего мы вообще с квартир раскулачивать начали?

Давайте начнем с гречки! У кого ее много - должны отдать тем, у кого ее нет.

Начнем проводить обыски в квартирах, спецкоммисия будет решать: много у вас гречки или наоборот - мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:20

  adeges написав:
  Елена8 написав:
  Yuri_T написав:не всегда цель купить квартиру в киеве. например, путешествия отнимают много денег и оставляют лучшие впечатления, чем материальное благо, тем более низкого качества с неадекватными соседями

С голым задом зато напутешествовавшийся. Про таких уже давно сочинили :
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол, и дом.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:22

  uaprofi написав:ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!

Абсолютно правильно, я считаю! Но чтобы было действительно справедливое распределение, нуждающихся нужно подселить во все квартиры, в которых больше 1 комнаты, таким образом сможем обеспечить крышей над головой большее количество нуждающихся. У Вас, кстати, сколько комнат в квартире?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:26

  uaprofi написав:
  Елена8 написав:
  uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!

Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?


где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!

Распределить жилплощадь между кем? Всякими adeges которые не имели цели купить квартиру в Киеве, а вместо этого предпочитали путешествовать? А сейчас на время карантина у них ни жилья ни заработков и поэтому я , которая не путешествовала, а копила , должна проникнуться их ситуацией и пустить к себе жить бесплатно? Налог на недвижимость уже давно есть и владельцы жилья его платят, но вы этого конечно не знаете, потому что у вас за душой ничего нет
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