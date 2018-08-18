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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 350435053506350735083509>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:27

  Faceless написав:Та тут просто классика, Шариков и все такое

шариковы и швондеры - инструмент.
решения принимали власти. об этом не нужно забывать.
"уплотнение".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:30

По теме ничего нету.

будите признавать свои ошибки? :lol: что балаболили
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:33

  Faceless написав:А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте

Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:33

  Елена8 написав:А чем вы в Киеве 40 лет занимались, что хотя бы 30-35 000 не заработали ? Франт же написал что круши именно по такой цене сейчас продаются.

не в том вопрос.
возьмём, для примера, условную трибеку или условного Вадима.
они молодцы, прогрессивные ребята, 30-35 давно заработали, купили, потом еще заработали, снова купили, потом снова, снова, в общем - обросли парни.

теперь, когда ФРС США печатает триллионы, и цены уже никогда не будут, как прежде, имеет смысл парням поднапрячься, изыскать внутренние резервы и таки докупить еще одну пахнущую ромашками крушу?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:35

  uaprofi написав:где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!

Да, страна в опасносте - это может стать мэмом. Она, действительно, в опасности, только из-за преступников у власти, а не из-за чужих квартир. Рукалицо.
То есть бизнес все - пусть ты хоть самый успешный бизнесмен, недвигу покупать зась, все равно заберут? Дальше, думаю, дело дойдет и до других активов. Так начинался путь к 1933-му и 37-му году. А еще Нимеллера можете почитать. Это путь вникуда. Северная Корея наше все.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:38

  BIGor написав:Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.

наступаете на горло, нельзя так.
флэтлорд считает, что он вне игры.
здесь Влад сегодня заявил, что платит, и мне хочется ему верить на слово, короче - пусть так и будет.
он автоматически попадает в красную книгу Украины, как белая ворона. распечатал бы его фото и повесил на стену, если бы была такая возможность.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  uaprofi написав:ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!

А я предлагаю продвинуться дальше. Все, что больше эквивалента минимальной зарплаты в кармане(на р/с) у гражданина, должно облагаться бооольшим налогом. Нехер жировать проклятым буржуям, пока отечество в опасности, необходимо справедливое распределение денег. А лучше деньги вообще запретить иметь гражданам на территории Украины, а ввести карточки. Справедливо, понятно и главное все будут довольны.
Вот смотрите, как было хорошо в совке, даже колхоз миллионер не имел право потратить ни одной копейки на своем счету без одобрения партийного руководства страны. Только государство способно справедливо заботится о своих рабах, тьху этих, граждан я имел ввиду.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 10 кві, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:44

  investorkiev написав:Давайте начнем с гречки! У кого ее много - должны отдать тем, у кого ее нет.

гречки пока достаточно.
по продовольствию нужно смотреть осенью...
и понятное дело - что если в городах продовольствия будет не хватать - то нужно будет как-то перераспределять, ограничивать цены, но самое главное что можно сделать уже сейчас это предвидеть эту ситуацию - и запретить олигархическим агрохолдингам любой экспорт продовольствия из страны уже сейчас
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аккаунт на ОЛХ обычного лендлорда, входящего в кризис. Несколько квартир без ремонта, несколько с ремонтом сдаются и продаются, дом в Ирпене, участок.
https://www.olx.ua/uk/list/?search%5Bus ... rrency=USD
Понравилось в одном обьявлении:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5efab822fe
-- Квартиру можно купить по Переуступке до МАЯ и с документами после Мая +8.5% к цене квартиры на ваш выбор!

Вот так вот, говорят падение, а тут рист за несколько недель на 8,5%!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:51

  uaprofi написав:гречки пока достаточно.
по продовольствию нужно смотреть осенью...
и понятное дело - что если в городах продовольствия будет не хватать - то нужно будет как-то перераспределять, ограничивать цены, но самое главное что можно сделать уже сейчас это предвидеть эту ситуацию - и запретить олигархическим агрохолдингам любой экспорт продовольствия из страны уже сейчас

И оставить несколько миллионов человек без работы и зарплаты на мешках лишней несьеденной тухнущей гречки в которой через пару месяцев жучки заведутся
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