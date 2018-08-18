шариковы и швондеры - инструмент.
решения принимали власти. об этом не нужно забывать.
"уплотнение".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:27
шариковы и швондеры - инструмент.
решения принимали власти. об этом не нужно забывать.
"уплотнение".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:30
По теме ничего нету.
будите признавать свои ошибки? что балаболили
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:33
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:33
не в том вопрос.
возьмём, для примера, условную трибеку или условного Вадима.
они молодцы, прогрессивные ребята, 30-35 давно заработали, купили, потом еще заработали, снова купили, потом снова, снова, в общем - обросли парни.
теперь, когда ФРС США печатает триллионы, и цены уже никогда не будут, как прежде, имеет смысл парням поднапрячься, изыскать внутренние резервы и таки докупить еще одну пахнущую ромашками крушу?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:35
Да, страна в опасносте - это может стать мэмом. Она, действительно, в опасности, только из-за преступников у власти, а не из-за чужих квартир. Рукалицо.
То есть бизнес все - пусть ты хоть самый успешный бизнесмен, недвигу покупать зась, все равно заберут? Дальше, думаю, дело дойдет и до других активов. Так начинался путь к 1933-му и 37-му году. А еще Нимеллера можете почитать. Это путь вникуда. Северная Корея наше все.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:38
наступаете на горло, нельзя так.
флэтлорд считает, что он вне игры.
здесь Влад сегодня заявил, что платит, и мне хочется ему верить на слово, короче - пусть так и будет.
он автоматически попадает в красную книгу Украины, как белая ворона. распечатал бы его фото и повесил на стену, если бы была такая возможность.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я предлагаю продвинуться дальше. Все, что больше эквивалента минимальной зарплаты в кармане(на р/с) у гражданина, должно облагаться бооольшим налогом. Нехер жировать проклятым буржуям, пока отечество в опасности, необходимо справедливое распределение денег. А лучше деньги вообще запретить иметь гражданам на территории Украины, а ввести карточки. Справедливо, понятно и главное все будут довольны.
Вот смотрите, как было хорошо в совке, даже колхоз миллионер не имел право потратить ни одной копейки на своем счету без одобрения партийного руководства страны. Только государство способно справедливо заботится о своих рабах, тьху этих, граждан я имел ввиду.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 10 кві, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:44
гречки пока достаточно.
по продовольствию нужно смотреть осенью...
и понятное дело - что если в городах продовольствия будет не хватать - то нужно будет как-то перераспределять, ограничивать цены, но самое главное что можно сделать уже сейчас это предвидеть эту ситуацию - и запретить олигархическим агрохолдингам любой экспорт продовольствия из страны уже сейчас
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аккаунт на ОЛХ обычного лендлорда, входящего в кризис. Несколько квартир без ремонта, несколько с ремонтом сдаются и продаются, дом в Ирпене, участок.
Понравилось в одном обьявлении:
Вот так вот, говорят падение, а тут рист за несколько недель на 8,5%!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:51
И оставить несколько миллионов человек без работы и зарплаты на мешках лишней несьеденной тухнущей гречки в которой через пару месяцев жучки заведутся
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