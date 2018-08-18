uaprofi написав:

где я писал про украдено?ещё раз страна в опасности!пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!