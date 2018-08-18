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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:55
Елена8 написав: uaprofi написав:
гречки пока достаточно.
по продовольствию нужно смотреть осенью...
и понятное дело - что если в городах продовольствия будет не хватать - то нужно будет как-то перераспределять, ограничивать цены, но самое главное что можно сделать уже сейчас это предвидеть эту ситуацию - и запретить олигархическим агрохолдингам любой экспорт продовольствия из страны уже сейчас
И оставить несколько миллионов человек без работы и зарплаты на мешках лишней несьеденной тухнущей гречки в которой через пару месяцев жучки заведутся
Маски уже наши бизнесмены все экспортировали.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:56
По поводу уплаты налогов вам бы тоже начать сперва с зели, который прячет бабло в черных офшорах, с ахметки, который платит налогов меньше чем одна табачная компания, с контроля того, куда идут эти налоги, по скольку бесплатных квартир дается за счет всех нас прокурорам и судьям, сколько деребанится на тендерах, сколько коболев отсылает маме в Америку, и т.д. Рыба гниет с головы.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:58
По переуступке просто не платится налог. А так, 5% за продажу менее 3 лет владения, 1,5 военный. 2% оформление.
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sesk
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:01
sesk написав:
По переуступке просто не платится налог. А так, 5% за продажу менее 3 лет владения, 1,5 военный. 2% оформление.
Это понятно, но цена вырастет на 2 635 уе. Не продавец же будет фиксить этот лось? Хотя был бы расторопнее - уже б давно продал эту квартиру.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:12
Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,
Не готова страна к инвестициям...
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investorkiev
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:15
hxbbgaf написав:
Начинается кумунизм, я вижу. Ребята, ну его в пень. Продавайте прелести и покупайте золото и серебро.
Какое золото. Даже в капиталистическом США во время великой депрессии государство конфисковывало золото у граждан. Нужно учиться жить сегодняшним днем. Есть кусок хлеба на сегодня, скажи спасибо.
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reus
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:18
uaprofi написав:
где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!
добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!
Встречное предложение. Раз такое время, давайте заберем все депозиты больше 50 тыс гривен и раздадим арендаторам, чтобы они могли платить аренду. И ограничим законодательно процент по депозитам. 0% в валюте и 4% в гривне - стране нужна дешевая ипотека.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:19
investorkiev написав:
Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,
Не готова страна к инвестициям...
Вам вообще надо срочно продавать и тикать, а то к Вам как к владельцу квартир в количестве, кратном 7, к первому придут отнимать и делить. Правда, в лайт-версии могут просто заселить в них нуждающихся.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:24
investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить
...,,
Не готова страна к инвестициям...
Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
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reus
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:30
reus написав: investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить
...,,
Не готова страна к инвестициям...
Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
Мой прадед тоже был ушлый ушлепок. В первую мировую хоть и был с села, где-то в сталицах службу служил, там и с комунистами познакомился.
Вернулся после гражданской, тоже все в колхоз отдал, понял что с этими ребятами не шутят. Поэтому и не тронули.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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