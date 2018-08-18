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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35053506350735083509>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:55

  Елена8 написав:
  uaprofi написав:гречки пока достаточно.
по продовольствию нужно смотреть осенью...
и понятное дело - что если в городах продовольствия будет не хватать - то нужно будет как-то перераспределять, ограничивать цены, но самое главное что можно сделать уже сейчас это предвидеть эту ситуацию - и запретить олигархическим агрохолдингам любой экспорт продовольствия из страны уже сейчас

И оставить несколько миллионов человек без работы и зарплаты на мешках лишней несьеденной тухнущей гречки в которой через пару месяцев жучки заведутся

Маски уже наши бизнесмены все экспортировали.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:56

По поводу уплаты налогов вам бы тоже начать сперва с зели, который прячет бабло в черных офшорах, с ахметки, который платит налогов меньше чем одна табачная компания, с контроля того, куда идут эти налоги, по скольку бесплатных квартир дается за счет всех нас прокурорам и судьям, сколько деребанится на тендерах, сколько коболев отсылает маме в Америку, и т.д. Рыба гниет с головы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 18:58

  BIGor написав:Аккаунт на ОЛХ обычного лендлорда, входящего в кризис. Несколько квартир без ремонта, несколько с ремонтом сдаются и продаются, дом в Ирпене, участок.
https://www.olx.ua/uk/list/?search%5Bus ... rrency=USD
Понравилось в одном обьявлении:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5efab822fe
-- Квартиру можно купить по Переуступке до МАЯ и с документами после Мая +8.5% к цене квартиры на ваш выбор!

Вот так вот, говорят падение, а тут рист за несколько недель на 8,5%!

По переуступке просто не платится налог. А так, 5% за продажу менее 3 лет владения, 1,5 военный. 2% оформление.
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:01

  sesk написав:
  BIGor написав:Аккаунт на ОЛХ обычного лендлорда, входящего в кризис. Несколько квартир без ремонта, несколько с ремонтом сдаются и продаются, дом в Ирпене, участок.
https://www.olx.ua/uk/list/?search%5Bus ... rrency=USD
Понравилось в одном обьявлении:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5efab822fe
-- Квартиру можно купить по Переуступке до МАЯ и с документами после Мая +8.5% к цене квартиры на ваш выбор!

Вот так вот, говорят падение, а тут рист за несколько недель на 8,5%!

По переуступке просто не платится налог. А так, 5% за продажу менее 3 лет владения, 1,5 военный. 2% оформление.

Это понятно, но цена вырастет на 2 635 уе. Не продавец же будет фиксить этот лось? Хотя был бы расторопнее - уже б давно продал эту квартиру.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:15

  hxbbgaf написав:Начинается кумунизм, я вижу. Ребята, ну его в пень. Продавайте прелести и покупайте золото и серебро.

Какое золото. Даже в капиталистическом США во время великой депрессии государство конфисковывало золото у граждан. Нужно учиться жить сегодняшним днем. Есть кусок хлеба на сегодня, скажи спасибо.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  uaprofi написав:где я писал про украдено?
ещё раз страна в опасности!
пока страна в опасности - нужно справедливое распределение жилплощади!
предлагаю хотябы временно - чтобы пустующие квартиры были предоставленны нуждающимся!
и да я всё больше склоняюсь к тому что должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!

добустим всё что больше 300 метров и больше двух квартир - должно или облагатся очень большими налогами или собственик обязан такоек продать в течение двух лет как стал владельцем такого!

Встречное предложение. Раз такое время, давайте заберем все депозиты больше 50 тыс гривен и раздадим арендаторам, чтобы они могли платить аренду. И ограничим законодательно процент по депозитам. 0% в валюте и 4% в гривне - стране нужна дешевая ипотека.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:19

  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Вам вообще надо срочно продавать и тикать, а то к Вам как к владельцу квартир в количестве, кратном 7, к первому придут отнимать и делить. Правда, в лайт-версии могут просто заселить в них нуждающихся.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:24

  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:30

  reus написав:
  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.


Мой прадед тоже был ушлый ушлепок. В первую мировую хоть и был с села, где-то в сталицах службу служил, там и с комунистами познакомился.
Вернулся после гражданской, тоже все в колхоз отдал, понял что с этими ребятами не шутят. Поэтому и не тронули.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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