|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:32
reus написав: investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить
...,,
Не готова страна к инвестициям...
Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
я чув інші історії:
все продав, гроші пропив,
вступив в колгосп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18454
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1045 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:32
BIGor написав: Faceless написав:
А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте
Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26831
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 6388 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:34
flyman написав:
здається в нас завівся провокатор
Самое печальное то, что он действительно так думает и уверен в своей правоте. Без таких как он, октябрьские перевороты не закончились бы "успехом".
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3399
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:34
reus написав: investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить
...,,
Не готова страна к инвестициям...
Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
Тонкий намер Трибеке
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:36
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте
Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется
Ну это перебор, одно дело выравнивать базу налогообложения, другое - экспроприировать нажитое честным трудом.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 580 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:39
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="4933913:Faceless"]А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте
Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется
Ну это перебор, одно дело выравнивать базу налогообложения, другое - экспроприировать нажитое честным трудом.[/quote]А вы что, не читали выше активиста? Все по Шарикову. Отобрать, поделить, и все такое
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26831
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 6388 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:40
BIGor написав: reus написав: investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить
...,,
Не готова страна к инвестициям...
Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
Тонкий намер Трибеке
Такие тонкие намеки лендлорды вертят на своем толстом аргументе.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2203
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:41
Faceless написав:
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется
депозиты лежат в банки - с них выдают кредиты - т.е депозиты работают во благо всех людей и экономики страны!
ещё раз у нас много людей у которых жилья больше 300 метров?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:45
uaprofi написав: Faceless написав:
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется
депозиты лежат в банки - с них выдают кредиты - т.е депозиты работают во благо всех людей и экономики страны!
ещё раз у нас много людей у которых жилья больше 300 метров?
Так и квартиры лишние сдаются, работая во благо людей и экономики страны!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2203
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:45
flyman написав:
я чув інші історії:
все продав, гроші пропив,
вступив в колгосп.
Не вірте таким історіям. Пиячили тільки комсомольці, вірніше вони стали комсомольцями, тому, що більше нічого не вміли. А мій прадід ще де кілька місяців ходив і підгодовував своїх коней в колгоспі, бо жалів скотинку. Але комсомольці все рівно заморили коней і вони і здохли, а косарки на той момент сучасні теж зламали... хозяєва "кто был никем, тот станет всем". Я всі ці історії знаю ще з дитинства, тому хоч і народився у совку, але ненавиджу комуняк. Мовчу вже про голодомор і сибір.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3399
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|