Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:32

reus написав: investorkiev написав: Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,



Не готова страна к инвестициям... ...,,Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы. Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.

я чув інші історії:

все продав, гроші пропив,

вступив в колгосп. я чув інші історії:все продав, гроші пропив,вступив в колгосп.

