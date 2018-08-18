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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3506350735083509>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:32

  reus написав:
  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.

я чув інші історії:
все продав, гроші пропив,
вступив в колгосп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте

Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:34

  flyman написав:здається в нас завівся провокатор

Самое печальное то, что он действительно так думает и уверен в своей правоте. Без таких как он, октябрьские перевороты не закончились бы "успехом".
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:34

  reus написав:
  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.

Тонкий намер Трибеке :wink:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:36

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте

Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется

Ну это перебор, одно дело выравнивать базу налогообложения, другое - экспроприировать нажитое честным трудом.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="4933913:Faceless"]А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте

Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется

Ну это перебор, одно дело выравнивать базу налогообложения, другое - экспроприировать нажитое честным трудом.[/quote]А вы что, не читали выше активиста? Все по Шарикову. Отобрать, поделить, и все такое
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:40

  BIGor написав:
  reus написав:
  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.

Тонкий намер Трибеке :wink:


Такие тонкие намеки лендлорды вертят на своем толстом аргументе.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:41

  Faceless написав:Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется


депозиты лежат в банки - с них выдают кредиты - т.е депозиты работают во благо всех людей и экономики страны!

ещё раз у нас много людей у которых жилья больше 300 метров?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:45

  uaprofi написав:
  Faceless написав:Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется


депозиты лежат в банки - с них выдают кредиты - т.е депозиты работают во благо всех людей и экономики страны!

ещё раз у нас много людей у которых жилья больше 300 метров?


Так и квартиры лишние сдаются, работая во благо людей и экономики страны!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:45

  flyman написав:я чув інші історії:
все продав, гроші пропив,
вступив в колгосп.
Не вірте таким історіям. Пиячили тільки комсомольці, вірніше вони стали комсомольцями, тому, що більше нічого не вміли. А мій прадід ще де кілька місяців ходив і підгодовував своїх коней в колгоспі, бо жалів скотинку. Але комсомольці все рівно заморили коней і вони і здохли, а косарки на той момент сучасні теж зламали... хозяєва "кто был никем, тот станет всем". Я всі ці історії знаю ще з дитинства, тому хоч і народився у совку, але ненавиджу комуняк. Мовчу вже про голодомор і сибір.
reus
 
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