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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3506350735083509

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

uaprofi написав:
  Faceless написав:Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется


депозиты лежат в банки - с них выдают кредиты - т.е депозиты работают во благо всех людей и экономики страны!

ещё раз у нас много людей у которых жилья больше 300 метров?
Унылый юмор затянулся, дальше я этот бред просто удалю
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:53

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте

Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора.
Депозиты не облагаются, облагаются проценты.
А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется

а ще чоловікам можна жінками ділитися,
а жінкам чоловіками,
а сім"ям дітьми, всі будуть общіми,
хіба носки і труси та зубна щітка власні...
а чо нє, комунізм - так комунізм.

"От каждого по способностям, каждому по потребностям"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:57

  adeges написав:
  reus написав:
  vladimir07 написав:А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?

Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени.
Ну а вообще хрен его знает, что будет с экономикой и спросом на услуги.


в мае снимут - это реально оптимистично. у нас сегодня тоже пообещали сохранять коллектив "максимально". Но объем этого слова и близость процесса - совершенно не определенны.

май - это к сожалению фантастика, ненаучная. для этого нужно переходить к поголовному тестированию и отслеживанию и карантину контактов для снятия всеобщего карантина. для этого в Украине нет денег и понимания необходимости этого процесса

12 мая на работу, инфа сотка
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 19:58

  jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)

Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?

заработал на больше чем 1, но пока ни одну не купил.
о заработавших - большинство лендлордов не заработали на +1 квартиру обычным трудом (я не осуждаю, но не нужно мне на эту тему читать лекцию).

ни одну не купил значит не заработал, нефиг тріндеть
Унуноктий
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