Елена8 написав:

Распределить жилплощадь между кем? Всякими adeges которые не имели цели купить квартиру в Киеве, а вместо этого предпочитали путешествовать? А сейчас на время карантина у них ни жилья ни заработков и поэтому я , которая не путешествовала, а копила , должна проникнуться их ситуацией и пустить к себе жить бесплатно? Налог на недвижимость уже давно есть и владельцы жилья его платят, но вы этого конечно не знаете, потому что у вас за душой ничего нет