Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: А сколько там у вас на депозитах? А то тут странавапаснасте

Депозиты и так уже давно облагаются налогами. 18% + 1,5% военного сбора. Депозиты не облагаются, облагаются проценты.

А тут активист предлагает поделится не арендными доходами, а самой недвижимостью - значит, он готов и свою собственность, те же депозиты, отдать нуждающимся. А что, он ж тоже этими деньгами не пользуется

а ще чоловікам можна жінками ділитися,

а жінкам чоловіками,

а сім"ям дітьми, всі будуть общіми,

хіба носки і труси та зубна щітка власні...

а чо нє, комунізм - так комунізм.



"От каждого по способностям, каждому по потребностям"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

