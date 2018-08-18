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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:33
xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...
Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
Я як упадішка надіявся по 500 в тетрісі....
Шо за лажа. Чому лише на 50%? дайош на 80% або експропріація
Востаннє редагувалось Первый
в П'ят 10 кві, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:34
reus написав: investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить
...,,
Не готова страна к инвестициям...
Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.
а вот мой прадед оказался лохом...RIP…
так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф???
а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:35
Yuri_T написав: Faceless написав:
Та тут просто классика, Шариков и все такое
шариковы и швондеры - инструмент.
решения принимали власти. об этом не нужно забывать.
"уплотнение".
у вас лично сколько м2?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:38
Хомякоид написав:
Мой прадед тоже был ушлый ушлепок.
Я это давно понял, внук держит масть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:40
Первый написав:
xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...
Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
Я як упадішка надіявся по 500 в тетрісі....
Шо за лажа. Чому лише на 50%? дайош на 80% або експропріація
А чому ви вважаєте що коли в тетрісі буде 500$, ваш дохід дозволить Вам в той час виділити ті 500$ за кожен м2
Ваша помилка, що ви накладаєте потенційні ціни і прирівнюєте з теперішними заробітками.
Скажімо виженуть аірмакса з роботи, його дохід стане 0. І питання: за 100000$ зробити ремонт йому буде дорого чи ні? А через 2 роки, без роботи - за 50000$ ремонт норм буде?
А через 5 років безробіття, ремонт за 10 тис $ зможе зробити?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:45
Прохожий написав:
а вот мой прадед оказался лохом...RIP…
так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф???
а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???
Так проблема в том, что шариковых оч. много и все жаждут "крови" и справедливости в их понимании. Не надо пугать
У самих револьверы найдутся
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:46
xio13 написав:
Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...
Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
эксперТ, када уже ПА50 бакс???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:50
Serg-ik написав:
Понятно, да?
Для того, щоб ринок нерухомості в Україні не зупинився, девелоперам необхідні короткострокові кредити на рік-два під 5%.
только им и больше никому )))
Интересно, Перфектильная группа имеет такую финансовую отчётность, под которую дадут кредит? А то будет как с Укрбуд: пока бабло идёт, группа есть. Как только проблема, так оказывается, что группа компаний понятийная
Опасно с такими заявами выходить в свет, понятно, что дело пахнет проблемами
это старая песня о том что строительство даёт работу 13 смежным отраслям и много рабочих мест. Ничего нового.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:51
reus
ваше право стать в коленнолоктевую позу перед юю1981м стриппером ху018 и прочими и расслабить сфинкер ну а Я с дружбанами выберу свой путь сопротивления...
а вы своего сына учите дальше про "мудрость" только баночку вазелина ему подарите...
апд странно но Я был о вас лучшего мнения...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:57
Прохожий написав: xio13 написав:
Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...
Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
эксперТ, када уже ПА50 бакс???
У него значка на 20к, он собирается уже замахнутся на элитку
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