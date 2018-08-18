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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3508350935103511>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...

Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
Я як упадішка надіявся по 500 в тетрісі....
Шо за лажа. Чому лише на 50%? дайош на 80% або експропріація
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 10 кві, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:34

  reus написав:
  investorkiev написав:Читаю массовые призывы отнять и поделить...,,

Не готова страна к инвестициям...

Главное вовремя поделиться с пролетариатом. Вон мой прадед, был умнейший землевладелец сам землю, всю технику и скотину отдал в колхоз сразу как только он начал организовываться и остался с семьей жив. А вот соседи оказались не такие сообразительные. Пошли на удобрение плодородной земли колымы.

а вот мой прадед оказался лохом...RIP…

так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф??? :evil:

а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:35

  Yuri_T написав:
  Faceless написав:Та тут просто классика, Шариков и все такое

шариковы и швондеры - инструмент.
решения принимали власти. об этом не нужно забывать.
"уплотнение".

у вас лично сколько м2?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Мой прадед тоже был ушлый ушлепок.

Я это давно понял, внук держит масть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:40

  Первый написав:
xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...

Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
Я як упадішка надіявся по 500 в тетрісі....
Шо за лажа. Чому лише на 50%? дайош на 80% або експропріація


А чому ви вважаєте що коли в тетрісі буде 500$, ваш дохід дозволить Вам в той час виділити ті 500$ за кожен м2

Ваша помилка, що ви накладаєте потенційні ціни і прирівнюєте з теперішними заробітками.

Скажімо виженуть аірмакса з роботи, його дохід стане 0. І питання: за 100000$ зробити ремонт йому буде дорого чи ні? А через 2 роки, без роботи - за 50000$ ремонт норм буде?
А через 5 років безробіття, ремонт за 10 тис $ зможе зробити?
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:45

  Прохожий написав:а вот мой прадед оказался лохом...RIP…

так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф???

а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???

Так проблема в том, что шариковых оч. много и все жаждут "крови" и справедливости в их понимании. Не надо пугать :D У самих револьверы найдутся :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:46

  xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...

Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...

эксперТ, када уже ПА50 бакс???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:50

  Serg-ik написав:Понятно, да?
Для того, щоб ринок нерухомості в Україні не зупинився, девелоперам необхідні короткострокові кредити на рік-два під 5%.

только им и больше никому )))
Интересно, Перфектильная группа имеет такую финансовую отчётность, под которую дадут кредит? А то будет как с Укрбуд: пока бабло идёт, группа есть. Как только проблема, так оказывается, что группа компаний понятийная

Опасно с такими заявами выходить в свет, понятно, что дело пахнет проблемами

это старая песня о том что строительство даёт работу 13 смежным отраслям и много рабочих мест. Ничего нового.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:51

reus
ваше право стать в коленнолоктевую позу перед юю1981м стриппером ху018 и прочими и расслабить сфинкер ну а Я с дружбанами выберу свой путь сопротивления...
а вы своего сына учите дальше про "мудрость" только баночку вазелина ему подарите...
:evil:

апд странно но Я был о вас лучшего мнения...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...

Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...

эксперТ, када уже ПА50 бакс???
У него значка на 20к, он собирается уже замахнутся на элитку
CRUSADER
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