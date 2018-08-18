Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09

Прохожий написав: reus

ваше право стать в колленолоктевую позу перед юю1981м стриппером ху018 и прочими а Я с дружбанами выберу свой путь сопротивления...

а вы своего сына учите дальше про "мудрость"... ваше право стать в колленолоктевую позу перед юю1981м стриппером ху018 и прочими а Я с дружбанами выберу свой путь сопротивления...а вы своего сына учите дальше про "мудрость"...

Мои предки не сопротивлялись, поэтому остались живы, но рабами.Даже не так. Мой двоюродный прадед сопротивлялся, поэтому комуняки убили. А кто не сопротивлялся, тот остался жив но в качестве раба.У меня позиция более жесткая.Если серьезно, то Украине пока это не грозит, хотя шариковых у нас действительно много. Украинцы по своей сути воинствующие анархисты-казаки и смогут дать достойный отпор нью комсомольцам. Угроза только из вне. Если придет "русский мир", то мы увидим "ДНР", "ЛНР" в худшем исполнении.Но я к этому подготовился, еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш. Так что встречу со всеми почестямиСын мой еще больше бандеровец, чем я