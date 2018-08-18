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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3508350935103511

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:это старая песня о том что строительство даёт работу 13 смежным отраслям и много рабочих мест. Ничего нового.

Я думаю, что песня эта звучит по другому:
деньги перестали нести. Скидку в валюте в размере 30% мы давать не готовы, потому дайте нам кредит в гривне и под 5 процентов. Вот такой бизнес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09

  Прохожий написав:reus
ваше право стать в колленолоктевую позу перед юю1981м стриппером ху018 и прочими а Я с дружбанами выберу свой путь сопротивления...
а вы своего сына учите дальше про "мудрость"...

Мои предки не сопротивлялись, поэтому остались живы, но рабами.
Даже не так. Мой двоюродный прадед сопротивлялся, поэтому комуняки убили. А кто не сопротивлялся, тот остался жив но в качестве раба.
У меня позиция более жесткая.
Если серьезно, то Украине пока это не грозит, хотя шариковых у нас действительно много. Украинцы по своей сути воинствующие анархисты-казаки и смогут дать достойный отпор нью комсомольцам. Угроза только из вне. Если придет "русский мир", то мы увидим "ДНР", "ЛНР" в худшем исполнении.
Но я к этому подготовился, еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш. Так что встречу со всеми почестями :mrgreen: Сын мой еще больше бандеровец, чем я :D
Востаннє редагувалось reus в П'ят 10 кві, 2020 22:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:
  Первый написав:
xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...

Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
Я як упадішка надіявся по 500 в тетрісі....
Шо за лажа. Чому лише на 50%? дайош на 80% або експропріація


А чому ви вважаєте що коли в тетрісі буде 500$, ваш дохід дозволить Вам в той час виділити ті 500$ за кожен м2

Ваша помилка, що ви накладаєте потенційні ціни і прирівнюєте з теперішними заробітками.

Скажімо виженуть аірмакса з роботи, його дохід стане 0. І питання: за 100000$ зробити ремонт йому буде дорого чи ні? А через 2 роки, без роботи - за 50000$ ремонт норм буде?
А через 5 років безробіття, ремонт за 10 тис $ зможе зробити?


У пля. Не могу осознать глубину глубин вопроса. З поточних доходів купить тетріс? Це як отримав аванс, купив пива і на здачу квартиру в тетрісі?

Короче, 80% або експропріація.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш.

реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 10 кві, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:28

1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.
Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! А вы податки. Вот вам податки! Мало?
Еще и какой-то дополнительный "внэсок" надо было именно сейчас придумать.
Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:39

  hxbbgaf написав:1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.
Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! А вы податки. Вот вам податки! Мало?
Еще и какой-то дополнительный "внэсок" надо было именно сейчас придумать.
Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри!


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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:46

  Прохожий написав:
  reus написав:еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш.

реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР? :mrgreen:

В мирное время для защиты своей семьи от шариковых, в военное время уйду в партизаны.
Штурмовать ВР? Нет конечно. Я еще в своем уме.

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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:54

  Прохожий написав:у вас лично сколько м2?

это смотря как и для чего считать.
подушный метр проживания, или метр права собственности, включая частичную, жилое или нежилое, прямое или опосредованное...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:56

  reus написав:Если серьезно, то Украине пока это не грозит, хотя шариковых у нас действительно много. Украинцы по своей сути воинствующие анархисты-казаки и смогут дать достойный отпор нью комсомольцам. Угроза только из вне. Если придет "русский мир", то мы увидим "ДНР", "ЛНР" в худшем исполнении.
Но я к этому подготовился, еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш. Так что встречу со всеми почестями :mrgreen: Сын мой еще больше бандеровец, чем я :D


к вам два вопроса:
1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще?
2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?

вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.
investorkiev
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