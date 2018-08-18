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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3508350935103511

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:это старая песня о том что строительство даёт работу 13 смежным отраслям и много рабочих мест. Ничего нового.

Я думаю, что песня эта звучит по другому:
деньги перестали нести. Скидку в валюте в размере 30% мы давать не готовы, потому дайте нам кредит в гривне и под 5 процентов. Вот такой бизнес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09

  Прохожий написав:reus
ваше право стать в колленолоктевую позу перед юю1981м стриппером ху018 и прочими а Я с дружбанами выберу свой путь сопротивления...
а вы своего сына учите дальше про "мудрость"...

Мои предки не сопротивлялись, поэтому остались живы, но рабами.
Даже не так. Мой двоюродный прадед сопротивлялся, поэтому комуняки убили. А кто не сопротивлялся, тот остался жив но в качестве раба.
У меня позиция более жесткая.
Если серьезно, то Украине пока это не грозит, хотя шариковых у нас действительно много. Украинцы по своей сути воинствующие анархисты-казаки и смогут дать достойный отпор нью комсомольцам. Угроза только из вне. Если придет "русский мир", то мы увидим "ДНР", "ЛНР" в худшем исполнении.
Но я к этому подготовился, еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш. Так что встречу со всеми почестями :mrgreen: Сын мой еще больше бандеровец, чем я :D
Востаннє редагувалось reus в П'ят 10 кві, 2020 22:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:
  Первый написав:
xio13 написав:Дивлюсь виступ Шмигаля у Савіка, каже, що криза найкрутіша за останні 100 років...

Так шо растішки, якщо "бєтон" упаде максимум на 50% в доларі, то вважайте пощастило...
Я як упадішка надіявся по 500 в тетрісі....
Шо за лажа. Чому лише на 50%? дайош на 80% або експропріація


А чому ви вважаєте що коли в тетрісі буде 500$, ваш дохід дозволить Вам в той час виділити ті 500$ за кожен м2

Ваша помилка, що ви накладаєте потенційні ціни і прирівнюєте з теперішними заробітками.

Скажімо виженуть аірмакса з роботи, його дохід стане 0. І питання: за 100000$ зробити ремонт йому буде дорого чи ні? А через 2 роки, без роботи - за 50000$ ремонт норм буде?
А через 5 років безробіття, ремонт за 10 тис $ зможе зробити?


У пля. Не могу осознать глубину глубин вопроса. З поточних доходів купить тетріс? Це як отримав аванс, купив пива і на здачу квартиру в тетрісі?

Короче, 80% або експропріація.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш.

реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 10 кві, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:28

1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.
Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! А вы податки. Вот вам податки! Мало?
Еще и какой-то дополнительный "внэсок" надо было именно сейчас придумать.
Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:39

  hxbbgaf написав:1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.
Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! А вы податки. Вот вам податки! Мало?
Еще и какой-то дополнительный "внэсок" надо было именно сейчас придумать.
Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри!


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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:46

  Прохожий написав:
  reus написав:еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш.

реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР? :mrgreen:

В мирное время для защиты своей семьи от шариковых, в военное время уйду в партизаны.
Штурмовать ВР? Нет конечно. Я еще в своем уме.

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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:54

  Прохожий написав:у вас лично сколько м2?

это смотря как и для чего считать.
подушный метр проживания, или метр права собственности, включая частичную, жилое или нежилое, прямое или опосредованное...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:56

  reus написав:Если серьезно, то Украине пока это не грозит, хотя шариковых у нас действительно много. Украинцы по своей сути воинствующие анархисты-казаки и смогут дать достойный отпор нью комсомольцам. Угроза только из вне. Если придет "русский мир", то мы увидим "ДНР", "ЛНР" в худшем исполнении.
Но я к этому подготовился, еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш. Так что встречу со всеми почестями :mrgreen: Сын мой еще больше бандеровец, чем я :D


к вам два вопроса:
1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще?
2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?

вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:01

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:у вас лично сколько м2?

это смотря как и для чего считать.
подушный метр проживания, или метр права собственности, включая частичную, жилое или нежилое, прямое или опосредованное...

...а мы покупаем или продаем???)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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