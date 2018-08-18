Я думаю, что песня эта звучит по другому:
деньги перестали нести. Скидку в валюте в размере 30% мы давать не готовы, потому дайте нам кредит в гривне и под 5 процентов. Вот такой бизнес
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я думаю, что песня эта звучит по другому:
деньги перестали нести. Скидку в валюте в размере 30% мы давать не готовы, потому дайте нам кредит в гривне и под 5 процентов. Вот такой бизнес
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09
Мои предки не сопротивлялись, поэтому остались живы, но рабами.
Даже не так. Мой двоюродный прадед сопротивлялся, поэтому комуняки убили. А кто не сопротивлялся, тот остался жив но в качестве раба.
У меня позиция более жесткая.
Если серьезно, то Украине пока это не грозит, хотя шариковых у нас действительно много. Украинцы по своей сути воинствующие анархисты-казаки и смогут дать достойный отпор нью комсомольцам. Угроза только из вне. Если придет "русский мир", то мы увидим "ДНР", "ЛНР" в худшем исполнении.
Но я к этому подготовился, еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш. Так что встречу со всеми почестями Сын мой еще больше бандеровец, чем я
Востаннє редагувалось reus в П'ят 10 кві, 2020 22:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У пля. Не могу осознать глубину глубин вопроса. З поточних доходів купить тетріс? Це як отримав аванс, купив пива і на здачу квартиру в тетрісі?
Короче, 80% або експропріація.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР?
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 10 кві, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:28
1033 гривны за 49 метров за теплый март, когда минимум половину месяца можно было, вообще, не топить. И это с какой-то скидкой, якобы должно было быть, вообще, 1500 с чем-то! Тариф как год назад, когда, сейчас кроме рекордного тепла, еще и газ более чем вдвое дешевле.
Переплачиваем раза в 3! Деньги ворюгам в карман! А вы податки. Вот вам податки! Мало?
Еще и какой-то дополнительный "внэсок" надо было именно сейчас придумать.
Кроме того, что непонятно, как сейчас вообще это все платить, в Ощаде можно поцепить вирус, терминалы стоят внутри!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:39
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:46
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:54
это смотря как и для чего считать.
подушный метр проживания, или метр права собственности, включая частичную, жилое или нежилое, прямое или опосредованное...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 22:56
к вам два вопроса:
1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще?
2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?
вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:01
...а мы покупаем или продаем???)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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