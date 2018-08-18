Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:17

Унуноктий написав: ни одну не купил значит не заработал, нефиг тріндеть ни одну не купил значит не заработал, нефиг тріндеть

Прохожий написав: мне вот очень интересно какие такие материальные активы производит юю1981жж который кодер/тестер на ЕН мне вот очень интересно какие такие материальные активы производит юю1981жж который кодер/тестер на ЕН

Прохожий написав: и почему он 2й день в запое?

з/п снизили?

уволили нах как балласт?

в бабушатник/кимнату з холодыльныком переезжать нужно?

или может все таки на малую родину к мамке развивать регионы??? и почему он 2й день в запое?з/п снизили?уволили нах как балласт?в бабушатник/кимнату з холодыльныком переезжать нужно?или может все таки на малую родину к мамке развивать регионы???

Прохожий написав: а вот мой прадед оказался лохом...RIP…



так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф???



а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно??? а вот мой прадед оказался лохом...RIP…так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф???а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???

reus написав: Так проблема в том, что шариковых оч. много и все жаждут "крови" и справедливости в их понимании. Не надо пугать У самих револьверы найдутся Так проблема в том, что шариковых оч. много и все жаждут "крови" и справедливости в их понимании. Не надо пугатьУ самих револьверы найдутся

не купил т.к. жду и уже не первый год. ждал и ржал с ракетчиков.да, я не произвожу материальные активы в данный момент (связан с инетом), хотя такой опыт имеется (производство одежды). но есть же разница между человеком и государством?я не пью, доходы (не зп) не упали, я не наемный сотрудник, живу в арендованной 100м квартире, сам из Херсона, но жил в разных городах и странах. еще вопросы?повторяю - я противник отжима частной собственности (кроме как через суд), но некоторых считаю паразитами и трутнями (в живой природе, кстати, без них тоже никак, но их роль не раздута как в нашей мировой экономике)я жажду чтобы кто-то (в идеале все - власть, люди) думали о стране и понимали, что общий интерес важнее частного - разве это плохо? без экспроприации, рабства и коленно-локтевых поз.