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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35103511351235133514>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:07

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш.

реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР? :mrgreen:

В мирное время для защиты своей семьи от шариковых, в военное время уйду в партизаны.
Штурмовать ВР? Нет конечно. Я еще в своем уме.

Зображення

это что???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:12

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:у вас лично сколько м2?

это смотря как и для чего считать.
подушный метр проживания, или метр права собственности, включая частичную, жилое или нежилое, прямое или опосредованное...

...а мы покупаем или продаем???)

покупаем по необходимости, продаём по возможности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:13

  investorkiev написав:к вам два вопроса:
1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще?
2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?

вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.

Конечно это не тема ветки. Но в принципе, социальный напряг и война тоже виляет на цену недвиги.
1) Рекомендую почитать реальную историю московии, а не пропаганду, даже российских авторов, и вы на многое будете по другому смотреть. На сегодня, в московии могу ошибаться, но 2я или 3я по численности фракция коммунистов в думе. В Украине запрещены да и если бы и легализовали, то рейтинг низкий.
2) Да для меня что "ДНР", что Крым оккупированная территория и режим одинаковый. Просто в Крыму стратегическая военная база, поэтому и денег оккупанты вливают больше, и поэтому кажется фейковое благополучие.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:16

  Прохожий написав:это что???

Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:ни одну не купил значит не заработал, нефиг тріндеть

не купил т.к. жду и уже не первый год. ждал и ржал с ракетчиков.

  Прохожий написав:мне вот очень интересно какие такие материальные активы производит юю1981жж который кодер/тестер на ЕН

да, я не произвожу материальные активы в данный момент (связан с инетом), хотя такой опыт имеется (производство одежды). но есть же разница между человеком и государством?
  Прохожий написав:и почему он 2й день в запое?
з/п снизили?
уволили нах как балласт?
в бабушатник/кимнату з холодыльныком переезжать нужно?
или может все таки на малую родину к мамке развивать регионы??? :mrgreen:

я не пью, доходы (не зп) не упали, я не наемный сотрудник, живу в арендованной 100м квартире, сам из Херсона, но жил в разных городах и странах. еще вопросы?


  Прохожий написав:а вот мой прадед оказался лохом...RIP…

так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф??? :evil:

а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???

повторяю - я противник отжима частной собственности (кроме как через суд), но некоторых считаю паразитами и трутнями (в живой природе, кстати, без них тоже никак, но их роль не раздута как в нашей мировой экономике)

  reus написав:Так проблема в том, что шариковых оч. много и все жаждут "крови" и справедливости в их понимании. Не надо пугать :D У самих револьверы найдутся :mrgreen:

я жажду чтобы кто-то (в идеале все - власть, люди) думали о стране и понимали, что общий интерес важнее частного - разве это плохо? без экспроприации, рабства и коленно-локтевых поз.
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:18

      reus написав:
      investorkiev написав:к вам два вопроса:
    1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще?
    2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?

    вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.

    Конечно это не тема ветки. Но в принципе, социальный напряг и война тоже виляет на цену недвиги.
    1) Рекомендую почитать реальную историю московии, а не пропаганду, даже российских авторов, и вы на многое будете по другому смотреть. На сегодня, в московии могу ошибаться, но 2я или 3я по численности фракция коммунистов в думе. В Украине запрещены да и если бы и легализовали, то рейтинг низкий.
    2) Да для меня что "ДНР", что Крым оккупированная территория и режим одинаковый. Просто в Крыму стратегическая военная база, поэтому и денег оккупанты вливают больше, и поэтому кажется фейковое благополучие.


    согласен что не тема ветки, просто стало интересно. У меня не сложилось впечатление, что в РФ вообще сейчас есть коммунисты.
    Во Франции кстати коммунистические партии тоже в парламенте: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8_(2017)

    Но врядли можно ассоциировать Францию с коммунистической страной. Во всяком случае "отнять и поделить" в духе шариковых там и не пахнет. В плане налогов - да, отнимают и делят, но это уже цивилизованный метод.
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:19

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:т.к. жду и уже не первый год

    Сороковник скоро, там можно и не дождаться
      jj1981ua написав:но некоторых считаю паразитами и трутнями

    Судя по всему от полного непонимания как работает экономика
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:22

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше.
    Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день. И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:22

      reus написав:
      Прохожий написав:это что???

    Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.

    А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:25

      investorkiev написав:У меня не сложилось впечатление, что в РФ вообще сейчас есть коммунисты.

    Гугл вам в помощь. Вы для себя сделаете много открытий.
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