Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:к вам два вопроса: 1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще? 2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?
вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.
Конечно это не тема ветки. Но в принципе, социальный напряг и война тоже виляет на цену недвиги. 1) Рекомендую почитать реальную историю московии, а не пропаганду, даже российских авторов, и вы на многое будете по другому смотреть. На сегодня, в московии могу ошибаться, но 2я или 3я по численности фракция коммунистов в думе. В Украине запрещены да и если бы и легализовали, то рейтинг низкий. 2) Да для меня что "ДНР", что Крым оккупированная территория и режим одинаковый. Просто в Крыму стратегическая военная база, поэтому и денег оккупанты вливают больше, и поэтому кажется фейковое благополучие.
Унуноктий написав:ни одну не купил значит не заработал, нефиг тріндеть
не купил т.к. жду и уже не первый год. ждал и ржал с ракетчиков.
Прохожий написав:мне вот очень интересно какие такие материальные активы производит юю1981жж который кодер/тестер на ЕН
да, я не произвожу материальные активы в данный момент (связан с инетом), хотя такой опыт имеется (производство одежды). но есть же разница между человеком и государством?
Прохожий написав:и почему он 2й день в запое? з/п снизили? уволили нах как балласт? в бабушатник/кимнату з холодыльныком переезжать нужно? или может все таки на малую родину к мамке развивать регионы???
я не пью, доходы (не зп) не упали, я не наемный сотрудник, живу в арендованной 100м квартире, сам из Херсона, но жил в разных городах и странах. еще вопросы?
Прохожий написав:а вот мой прадед оказался лохом...RIP…
так шо, приходит время юю1981х и стрипердофф???
а из дробовика эти шарикоФФы реально готовы получать в филейные части мне интересно???
повторяю - я противник отжима частной собственности (кроме как через суд), но некоторых считаю паразитами и трутнями (в живой природе, кстати, без них тоже никак, но их роль не раздута как в нашей мировой экономике)
reus написав:Так проблема в том, что шариковых оч. много и все жаждут "крови" и справедливости в их понимании. Не надо пугать У самих револьверы найдутся
я жажду чтобы кто-то (в идеале все - власть, люди) думали о стране и понимали, что общий интерес важнее частного - разве это плохо? без экспроприации, рабства и коленно-локтевых поз.
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
investorkiev написав:к вам два вопроса: 1) почему вы асоциируете РФ с коммунистами? где они там вообще? 2) почему думаете что в этом случае будет как в ДНР а не как в Крыму?
вопросы без подвоха, раз уж зашла речь, интересно послушать.
Конечно это не тема ветки. Но в принципе, социальный напряг и война тоже виляет на цену недвиги. 1) Рекомендую почитать реальную историю московии, а не пропаганду, даже российских авторов, и вы на многое будете по другому смотреть. На сегодня, в московии могу ошибаться, но 2я или 3я по численности фракция коммунистов в думе. В Украине запрещены да и если бы и легализовали, то рейтинг низкий. 2) Да для меня что "ДНР", что Крым оккупированная территория и режим одинаковый. Просто в Крыму стратегическая военная база, поэтому и денег оккупанты вливают больше, и поэтому кажется фейковое благополучие.
Но врядли можно ассоциировать Францию с коммунистической страной. Во всяком случае "отнять и поделить" в духе шариковых там и не пахнет. В плане налогов - да, отнимают и делят, но это уже цивилизованный метод.
короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше. Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день. И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.