Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:59

Изначально не планировал первым заводить разговор с арендаторами о скидке, но рынок провалился так сильно, что сдавать по старым ценам стало неприлично. В Киеве, по моим впечатлениям, падение больше, чем в регионах.

Взял текущую цену и минимальную, на которую согласился, если бы поставили вопрос ребром, и сделал некоторую компромиссную. Люди отреагировали по разному. Больше зависело от человека, чем от его экономической ситуации. Кто-то, имея существенные накопления и работу, явно рассчитывал на большее, но торговаться дальше не стал. Кто-то, сидя без работы, обрадовался приятному сюрпризу. Если бы я не поднял этот вопрос, большинство заплатили по старым ценам не торгуясь. У всех есть работа или накопления и некоторый запас прочности.

Может еще лояльность к людям с кошками внесла вклад - они более домашние, экономные и у них нет того пространства для маневра, как у перекати-поле. Арендаторам опасно перепрыгивать сейчас в дешевые варианты. Многие честно пишут, что цена до окончания карантина, или сдается на два месяца, или что цена до сентября. Другие поднимут без предупреждения осенью и или плати, или попадай на расходы на переезд и поиск в высокий сезон.