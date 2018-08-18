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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:26
Унуноктий написав:
короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше.
Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день.
И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.
Пусть ваш знакомый предложит им одолжить у родственников, родителей, взять кредит и т.д. А после карантина пару месяцев поездить на метро, а не на такси. А то совсем какая-то хня получается.
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artlife
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:31
artlife написав: reus написав: Прохожий написав:
это что???
Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.
А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?
Делают не возможным автоматическую стрельбу. Только полуавтомат. Правда легко можно исправить при необходимости, но это будет незаконно. А вот обвес, оптика и т. д. ограничение только в финансовых возможностей. Купил в магазине. Рекламировать не буду. Правда, прошел специальные курсы, сдал экзамены, каждые 3 года медкомиссия и продлевают разрешение. Служил в СА, обращаться с оружием умею профессионально. В инете полно информации.
Востаннє редагувалось reus
в П'ят 10 кві, 2020 23:50, всього редагувалось 2 разів.
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reus
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:34
Faceless написав: jj1981ua написав:
т.к. жду и уже не первый год
Сороковник скоро, там можно и не дождаться
jj1981ua написав:
но некоторых считаю паразитами и трутнями
Судя по всему от полного непонимания как работает экономика
ну да, нужно в 20 или 25 купить. тут так сказать не ваше дело.
а по экономике - а вы кто, чтобы так говорить?
думаю это вы не понимаете. но не буду вам мешать - считайте и дальше себя умным)
хотя можем и обсудить в чем я не прав по экономике. надеюсь не оборжаться.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:38
Хто бажає на повні груди пожити при комунізмі, під час карантину саме те: ніхто не працює, але усі їдять. З карантину реально вийде той, хто пролізе у двері.
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ihorkyiv
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 23:59
Изначально не планировал первым заводить разговор с арендаторами о скидке, но рынок провалился так сильно, что сдавать по старым ценам стало неприлично. В Киеве, по моим впечатлениям, падение больше, чем в регионах.
Взял текущую цену и минимальную, на которую согласился, если бы поставили вопрос ребром, и сделал некоторую компромиссную. Люди отреагировали по разному. Больше зависело от человека, чем от его экономической ситуации. Кто-то, имея существенные накопления и работу, явно рассчитывал на большее, но торговаться дальше не стал. Кто-то, сидя без работы, обрадовался приятному сюрпризу. Если бы я не поднял этот вопрос, большинство заплатили по старым ценам не торгуясь. У всех есть работа или накопления и некоторый запас прочности.
Может еще лояльность к людям с кошками внесла вклад - они более домашние, экономные и у них нет того пространства для маневра, как у перекати-поле. Арендаторам опасно перепрыгивать сейчас в дешевые варианты. Многие честно пишут, что цена до окончания карантина, или сдается на два месяца, или что цена до сентября. Другие поднимут без предупреждения осенью и или плати, или попадай на расходы на переезд и поиск в высокий сезон.
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Vlad442
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:06
ihorkyiv написав:
ніхто не працює
Большинство людей (арендаторы, знакомые, знакомые знакомых) работают. Пусть и не в том объеме и не на те деньги.
С маникюршами и парикмахершами все понятно, но даже, например, торговцы на закрытом строительном рынке стоят возле входа и выносят покупателям что нужно. Большинство своих постоянных покупателей (прорабов-ремонтников) они знают в лицо. Даже я, любитель, прохожу мимо них и здороваюсь.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Суб 11 кві, 2020 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:06
Vlad442 написав:
Изначально не планировал первым заводить разговор с арендаторами о скидке, но рынок провалился так сильно, что сдавать по старым ценам стало неприлично. В Киеве, по моим впечатлениям, падение больше, чем в регионах.
Взял текущую цену и минимальную, на которую согласился, если бы поставили вопрос ребром, и сделал некоторую компромиссную. Люди отреагировали по разному. Больше зависело от человека, чем от его экономической ситуации. Кто-то, имея существенные накопления и работу, явно рассчитывал на большее, но торговаться дальше не стал. Кто-то, сидя без работы, обрадовался приятному сюрпризу. Если бы я не поднял этот вопрос, большинство заплатили по старым ценам не торгуясь. У всех есть работа или накопления и некоторый запас прочности.
Может еще лояльность к людям с кошками внесла вклад - они более домашние, экономные и у них нет того пространства для маневра, как у перекати-поле. Арендаторам опасно перепрыгивать сейчас в дешевые варианты. Многие честно пишут, что цена до окончания карантина, или сдается на два месяца, или что цена до сентября. Другие поднимут без предупреждения осенью и или плати, или попадай на расходы на переезд и поиск в высокий сезон.
Охря говорит, что восстановления экономики будет 3 года. 3 года будет скидка
я думаю что 2 года. А худшем случае 10 лет.
Что недвига Вам дала? Нет, чтобы продать по 28.5 и купить по 26.9, потом еще раз 2 раза так сделать.
Конце, концов бот сделать, который, будет сам это делать
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:13
proftpd66 написав:
Охря говорит, что восстановления экономики будет 3 года. 3 года будет скидка
я думаю что 2 года. А худшем случае 10 лет.
Что недвига Вам дала? Нет, чтобы продать по 28.5 и купить по 26.9, потом еще раз 2 раза так сделать.
Подать можно и по 25,50, а купить по 27,40. На таких спекуляциях можно разок урвать, а можно и попасть. Жить с этого не будешь. Делать регулярно это с суммами порядка кратно 7 Крушам просто опасно для жизни.
Уменьшившийся кешфло с аренды это не катастрофа, а так, мелкая неприятность. На фоне проблем в основном бизнесе аренда это островок благополучия и стабильности. Поэтому люди в недвижимость и вкладываются. Много не заработаешь, но много и не потеряешь.
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Vlad442
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:17
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Охря говорит, что восстановления экономики будет 3 года. 3 года будет скидка
я думаю что 2 года. А худшем случае 10 лет.
Что недвига Вам дала? Нет, чтобы продать по 28.5 и купить по 26.9, потом еще раз 2 раза так сделать.
Подать можно и по 25,50, а купить по 27,40. На таких спекуляциях можно разок урвать, а можно и попасть. Жить с этого не будешь. Делать регулярно это с суммами порядка кратно 7 Крушам просто опасно для жизни.
Уменьшившийся кешфло с аренды это не катастрофа, а так, мелкая неприятность. На фоне проблем в основном бизнесе аренда это островок благополучия и стабильности. Поэтому люди в недвижимость и вкладываются. Много не заработаешь, но много и не потеряешь.
если недига в кризис даст 2%-5% годовых (в год) в гривне. То у меня 5% в месяц за 2 операции за 2 дня. Зачем заниматься, ерундой, убирать, "выбивать" деньги из арендатора, про это думать, если можно тупо продать и купить бумаги?
если будет кризис, то недвига будет 2% годовых в гривне. Мы еще не знаем чем это всё закончится.Перефразировать:
тоже самое что сходить купить туалетную бумагу дефицитную, уже 5% прибыли.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:20
proftpd66 написав:
Но у меня 5% в месяц.
Если каждый месяц, то поздравляю.
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Vlad442
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