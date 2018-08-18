если на аренде недвиги будет 2%-8% в год в гривне, то за 2 операции (2 опер. дня) будет 5%?
Овернайт 10%-12.5% (с вычеткой налогов). Про биток я вообще не говорю.
10%-12% делать ничего не надо когда захотел - пришел, когда захотел - ушел.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 00:22
если на аренде недвиги будет 2%-8% в год в гривне, то за 2 операции (2 опер. дня) будет 5%?
Овернайт 10%-12.5% (с вычеткой налогов). Про биток я вообще не говорю.
10%-12% делать ничего не надо когда захотел - пришел, когда захотел - ушел.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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