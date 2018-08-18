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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 00:22
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Но у меня 5% в месяц.
Если каждый месяц, то поздравляю.
если на аренде недвиги будет 2%-8% в год в гривне, то за 2 операции (2 опер. дня) будет 5%?
Овернайт 10%-12.5% (с вычеткой налогов). Про биток я вообще не говорю.
10%-12% делать ничего не надо когда захотел - пришел, когда захотел - ушел.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:33
Прохожий написав: reus написав:
еще в 2014 купил и зарегистрировал калаш.
реали?
какую модификацию?
для каких целей?
собираетесь штурмовать ВР?
Бабуля, ты утомила уже с офф-топом. Давай по теме. Купил-продал-забронировал стояк в центровом ЖК.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:34
proftpd66 написав:
если недига в кризис даст 2%-5% годовых (в год) в гривне. То у меня 5% в месяц за 2 операции за 2 дня. Зачем заниматься, ерундой, убирать, "выбивать" деньги из арендатора, про это думать, если можно тупо продать и купить бумаги?
если будет кризис, то недвига будет 2% годовых в гривне. Мы еще не знаем чем это всё закончится.
Перефразировать: тоже самое что сходить купить туалетную бумагу дефицитную, уже 5% прибыли.
Не все рождены быть бизнесменами.
Многое зависит от времени входа в недвижимость. Если скажем в 2000 г., 2015 г. это одна доходность и увеличение капитализации, ну а если в 2007 - 2008 г.г. то это другой расклад. При форс-мажоре и деньги могут превратиться в фантики как в 1991 г. Так что единого рецепта для всех и на все времена не существует. Разве, что золотые гири (с)
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reus
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:34
proftpd66 написав: Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Но у меня 5% в месяц.
Если каждый месяц, то поздравляю.
если на аренде недвиги будет 2%-8% в год в гривне, то за 2 операции (2 опер. дня) будет 5%?
Овернайт 10%-12.5% (с вычеткой налогов). Про биток я вообще не говорю.
10%-12% делать ничего не надо когда захотел - пришел, когда захотел - ушел.
Все такие умные и прям из воздуха деньги делают. Что вы тут вобще забыли?
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Елена8
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:39
Унуноктий написав:
короче 12 мая на работу, прогнозируем что дальше.
Конечно бесследно это не пройдёт, сегодня друг позвонил и рассказал что снизил аренду на 50% фитнес тренеру и какой то сотруднице крутого ресторана. У них вообще оказалось ноль сбережений. Хотя на работу и с работы ездили на такси каждый день. И вишенка на торте, это квартиры в Круше, с новым хорошим ремонтом. Реально хорошим, как для себя. Сдавал по 12000 грн.
А как там дела с арендаторами-трактористами и арендаторами-металлургами? Скидку не просят?
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:40
uaprofi написав:
должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!
Это немножко противоречит Конституции. Ну там на предмет частной собственности.
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dir
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:41
reus написав: Прохожий написав:
это что???
Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.
Комрады, если кто задумался обращайтесь, иметь хоть какое-то оружие необходимо. Хотя можно и с вилами)
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Diego
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:42
dir написав: uaprofi написав:
должно быть ограничение на количество одновременно жилых метров/объектов жилой недвижимости в собствености!
Это немножко противоречит Конституции. Ну там на предмет частной собственности.
Права пролетариата на справедливость, выше какой-то Конституции
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reus
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:43
reus написав: proftpd66 написав:
если недига в кризис даст 2%-5% годовых (в год) в гривне. То у меня 5% в месяц за 2 операции за 2 дня. Зачем заниматься, ерундой, убирать, "выбивать" деньги из арендатора, про это думать, если можно тупо продать и купить бумаги?
если будет кризис, то недвига будет 2% годовых в гривне. Мы еще не знаем чем это всё закончится.
Перефразировать: тоже самое что сходить купить туалетную бумагу дефицитную, уже 5% прибыли.
Не все рождены быть бизнесменами.
Многое зависит от времени входа в недвижимость. Если скажем в 2000 г., 2015 г. это одна доходность и увеличение капитализации, ну а если в 2007 - 2008 г.г. то это другой расклад. При форс-мажоре и деньги могут превратиться в фантики как в 1991 г. Так что единого рецепта для всех и на все времена не существует. Разве, что золотые гири (с)
Извините, я ответ не получил. Когда нет ответа, то всегда пишут про 1991.
В 1991 можно было взять золото, Горбачев, обвалил курс когда продавал золотые запасы. Курс обвалился. Можно было взять золото. До 91 года был дефицит всего, многие кто хотели, могли купить запасной товар. Ювелирку, например.
нет, чтобы признать ошибки, то мне пишут про 1991 год.
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Но у меня 5% в месяц.
Если каждый месяц, то поздравляю.
Елена8 написав: proftpd66 написав:
если на аренде недвиги будет 2%-8% в год в гривне, то за 2 операции (2 опер. дня) будет 5%?
Овернайт 10%-12.5% (с вычеткой налогов). Про биток я вообще не говорю.
10%-12% делать ничего не надо когда захотел - пришел, когда захотел - ушел.
Все такие умные и прям из воздуха деньги делают. Что вы тут вобще забыли?
есть ветка ДС, там пишут форумчаны. Я даже, не думаю, а читаю то, что там пишут или видео Охри показывают
Там приводили пример сумму всей массы, курс считали из всей суммы денег, там много чего пишут. Надо конечно, осторожно принимать решения.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 11 кві, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Суб 11 кві, 2020 00:49
proftpd66 написав:
Извините, я ответ не получил. Когда нет ответа, то всегда пишут про 1991. В 1991 можно было взять золото, Горбачек, обвалил курс когда продавал золотые запасы. Курс обвалился. Можно было взять золото. До 91 года был дефицит всего, многие кто хотели, могли купить запасной товар. Ювелирку, например.
нет, чтобы признать ошибки, то мне пишут про 1991 год.
Да нет у меня ответа. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Я например, доволен плодами своей деятельности. Недвигу продаю - покупаю с 1995 г. Пока в плюсе. Ошибки признаю, если был бы Вангой в 2011 году вложился бы в биток, сейчас был бы миллиардером
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