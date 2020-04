Додано: Суб 11 кві, 2020 01:42

reus написав: artlife написав: Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.

А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?

Делают не возможным автоматическую стрельбу.

... Делают не возможным автоматическую стрельбу....

Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ? Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?

