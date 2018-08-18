Додано: Суб 11 кві, 2020 01:33

В Киеве, двушка в панельке, с хорошим по тем временам ремонтом, возле м.Дорогожичи (м.Сырец кажется тогда еще не было). В 1994 продавали за 8куе, передумали. Еле продали в 1996 за 6куе.

Кроссовки тогда стоили крутые порядка 70$, видеомагнитофон 200$. В те же годы в дачном кооперативе в 30км от Киева за те же 200$ можно было купить 6 соток.



Трешка на Сырце, в панельке. 98 год - 21куе, она же через год -17куе, еще через год - 15куе, при чем в эту сумму уже входил гараж рядом.



Возьмем другой пример. Спальник без метро, правый берег.

Двушка в панельке в 99 году 12куе.

Она же в 2017 году -43куе. Сейчас подорожала немного, но меньше 50куе.

Однушка в панельке там же в начале 2006 года - 46куе. Она-же летом 2008 (теоретически) 100куе, (верняково) -90куе. Она же в 2010 - 55куе. Сейчас она же - около 40куе.



Такая вот история цен.

Обычно сохранялись пропорции: трешка на Трое=однушка на Оболони, и т.д.



Сейчас за счет большого количества новостроев уже все индивидуально.



Как видим, были годы когда цены удваивались, были годы когда цены складывались вдвое.