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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3513351435153516>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 00:52

Читать ветку ДС и действительно заниматься валютообменными операциями-это две большие разницы
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:09

  reus написав:
  proftpd66 написав:Извините, я ответ не получил. Когда нет ответа, то всегда пишут про 1991. В 1991 можно было взять золото, Горбачек, обвалил курс когда продавал золотые запасы. Курс обвалился. Можно было взять золото. До 91 года был дефицит всего, многие кто хотели, могли купить запасной товар. Ювелирку, например.

нет, чтобы признать ошибки, то мне пишут про 1991 год.

Да нет у меня ответа. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Я например, доволен плодами своей деятельности. Недвигу продаю - покупаю с 1995 г. Пока в плюсе. Ошибки признаю, если был бы Вангой в 2011 году вложился бы в биток, сейчас был бы миллиардером :D

А поделиться своей историей владения можете - что за цены и на что были 25 лет назад?
А то тут много воды про то, что квартиру на Крещатике можно было на 2106 или 2108 выменять. Причем не новую. В Днепре у нас такие цены помню, но не в те года, а в 99м, когда зарплаты инженера,бухгалтера или учителя на еду не хватало(150-200грн была при долларе 5,7), сам как то не интересовался до окончания ВУЗа почём жильё, да и не за что на заре независимостиего покупать было.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:30

барабашов

зачем это сейчас тут нужно? чтобы отойти от темы? Это уже история.

в 90х прямо во дворе Крещатика, окна во дворах, знакомый купил 3к за 10-20 штук списанных компьютеров :)

даже, эта теория противоположная Вашей, что надо было затарится квартирами до 1991 года. Можно было на спекуляции затарится 100 квартир в 90-х на ул. Крещатика. Еще один знакомый криминальный авторитет, купил 30-50 квартир в течении 90х годов. Но не давно начал строить как Войцеховский и у него много квартир конфисковали сейчас. По этому блеать, недвига она рискованная всегда.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве, двушка в панельке, с хорошим по тем временам ремонтом, возле м.Дорогожичи (м.Сырец кажется тогда еще не было). В 1994 продавали за 8куе, передумали. Еле продали в 1996 за 6куе.
Кроссовки тогда стоили крутые порядка 70$, видеомагнитофон 200$. В те же годы в дачном кооперативе в 30км от Киева за те же 200$ можно было купить 6 соток.

Трешка на Сырце, в панельке. 98 год - 21куе, она же через год -17куе, еще через год - 15куе, при чем в эту сумму уже входил гараж рядом.

Возьмем другой пример. Спальник без метро, правый берег.
Двушка в панельке в 99 году 12куе.
Она же в 2017 году -43куе. Сейчас подорожала немного, но меньше 50куе.
Однушка в панельке там же в начале 2006 года - 46куе. Она-же летом 2008 (теоретически) 100куе, (верняково) -90куе. Она же в 2010 - 55куе. Сейчас она же - около 40куе.

Такая вот история цен.
Обычно сохранялись пропорции: трешка на Трое=однушка на Оболони, и т.д.

Сейчас за счет большого количества новостроев уже все индивидуально.

Как видим, были годы когда цены удваивались, были годы когда цены складывались вдвое.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:35

  барабашов написав:
  reus написав:
  proftpd66 написав:Извините, я ответ не получил. Когда нет ответа, то всегда пишут про 1991. В 1991 можно было взять золото, Горбачек, обвалил курс когда продавал золотые запасы. Курс обвалился. Можно было взять золото. До 91 года был дефицит всего, многие кто хотели, могли купить запасной товар. Ювелирку, например.

нет, чтобы признать ошибки, то мне пишут про 1991 год.

Да нет у меня ответа. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается. Я например, доволен плодами своей деятельности. Недвигу продаю - покупаю с 1995 г. Пока в плюсе. Ошибки признаю, если был бы Вангой в 2011 году вложился бы в биток, сейчас был бы миллиардером :D

А поделиться своей историей владения можете - что за цены и на что были 25 лет назад?
А то тут много воды про то, что квартиру на Крещатике можно было на 2106 или 2108 выменять. Причем не новую. В Днепре у нас такие цены помню, но не в те года, а в 99м, когда зарплаты инженера,бухгалтера или учителя на еду не хватало(150-200грн была при долларе 5,7), сам как то не интересовался до окончания ВУЗа почём жильё, да и не за что на заре независимостиего покупать было.

В 1995 году на Виноградаре купил двушку 50м. кв. 96 серии за 12 000 долларов, продал в 2014 за 60куе. В том же 1995 году купил сталинку 2х комнатная 55 м. кв. ( точно не помню метраж)ул. Котовского на Сырце за 11500. Продал не буду говорить цену, а то все обзавидуются :D В начале 2000х купил трешку 100кв. м. Правый берег возле метро за 30 000 кирпичный дом, продал в 2018 за 100 000у. е. В 2015 г. купил в ФК за 1270уе 110м. кв. Продал пару лет назад цену не буду называть, сам не верю :D Правда был сделан хороший ремонт. Понятно, что я себя не считаю профессионалом на рынке недвижимости т. к. на хлеб зарабатываю другими вещами. Но все же неприятностей по недвиге не было, одни плюсы.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:35

investorkiev

если Вы хотите 90-х, авторитет на спекуляции затарился в центре 50-100 квартир (я не считал, но очень много), по этому Ваша теория, не срабатывает, что в 91 год спасен тем, чтобы "тупо" недвигу купить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 11 кві, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:42

  proftpd66 написав:investorkiev

если Вы хотите 90-х, авторитет на спекуляции затарился в центре 50-100 квартир (я не считал, но очень много), по этому Ваша теория, не срабатывает, что в 91 год спасен тем, чтобы "тупо" недвигу купить.


Проблема в том, что тогда, в 91 квартиры вообще не ценились. Народ привык что их раздают бесплатно (ну в смысле не за деньги). Поэтому любая вещь за которую нужно было платить априори имела бОльшую ценность.
Например, при обмене, югославская «стенка» шла за +1 комнату.
Нередким был обмен 1к на жигули. Земля тогда вообще почти ничего не стоила, разве что в самом городе, и то - только на обмен (меняю дом+6 соток на Печерске на 1к+2к квартиры на Оболони).

Читал мемуары одного бизнесмена, он говорит: я всегда жил вшестером в хрущевской двушке. И вот после пары лет кооператива я внезапно понял что у меня в обороте денег больше, чем стоит вся хрущевка целиком (в смысле 5подьездов*5этажей*4квартиры=100 квартир).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:42

  reus написав:
  artlife написав:
  reus написав:Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.

А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?

Делают не возможным автоматическую стрельбу.
...

Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:44

А чем были обусловлены смешные по сегодняшним меркам цены на квартиры в Киеве в 90х - начало 2000х? Не было спроса или не было столько валюты в стране?
iriverix
 
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