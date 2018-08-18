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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 кві, 2020 00:52
Читать ветку ДС и действительно заниматься валютообменными операциями-это две большие разницы
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:09
А поделиться своей историей владения можете - что за цены и на что были 25 лет назад?
А то тут много воды про то, что квартиру на Крещатике можно было на 2106 или 2108 выменять. Причем не новую. В Днепре у нас такие цены помню, но не в те года, а в 99м, когда зарплаты инженера,бухгалтера или учителя на еду не хватало(150-200грн была при долларе 5,7), сам как то не интересовался до окончания ВУЗа почём жильё, да и не за что на заре независимостиего покупать было.
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:30
барабашов
зачем это сейчас тут нужно? чтобы отойти от темы? Это уже история.
в 90х прямо во дворе Крещатика, окна во дворах, знакомый купил 3к за 10-20 штук списанных компьютеров
даже, эта теория противоположная Вашей, что надо было затарится квартирами до 1991 года. Можно было на спекуляции затарится 100 квартир в 90-х на ул. Крещатика. Еще один знакомый криминальный авторитет, купил 30-50 квартир в течении 90х годов. Но не давно начал строить как Войцеховский и у него много квартир конфисковали сейчас. По этому блеать, недвига она рискованная всегда.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве, двушка в панельке, с хорошим по тем временам ремонтом, возле м.Дорогожичи (м.Сырец кажется тогда еще не было). В 1994 продавали за 8куе, передумали. Еле продали в 1996 за 6куе.
Кроссовки тогда стоили крутые порядка 70$, видеомагнитофон 200$. В те же годы в дачном кооперативе в 30км от Киева за те же 200$ можно было купить 6 соток.
Трешка на Сырце, в панельке. 98 год - 21куе, она же через год -17куе, еще через год - 15куе, при чем в эту сумму уже входил гараж рядом.
Возьмем другой пример. Спальник без метро, правый берег.
Двушка в панельке в 99 году 12куе.
Она же в 2017 году -43куе. Сейчас подорожала немного, но меньше 50куе.
Однушка в панельке там же в начале 2006 года - 46куе. Она-же летом 2008 (теоретически) 100куе, (верняково) -90куе. Она же в 2010 - 55куе. Сейчас она же - около 40куе.
Такая вот история цен.
Обычно сохранялись пропорции: трешка на Трое=однушка на Оболони, и т.д.
Сейчас за счет большого количества новостроев уже все индивидуально.
Как видим, были годы когда цены удваивались, были годы когда цены складывались вдвое.
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:35
В 1995 году на Виноградаре купил двушку 50м. кв. 96 серии за 12 000 долларов, продал в 2014 за 60куе. В том же 1995 году купил сталинку 2х комнатная 55 м. кв. ( точно не помню метраж)ул. Котовского на Сырце за 11500. Продал не буду говорить цену, а то все обзавидуются В начале 2000х купил трешку 100кв. м. Правый берег возле метро за 30 000 кирпичный дом, продал в 2018 за 100 000у. е. В 2015 г. купил в ФК за 1270уе 110м. кв. Продал пару лет назад цену не буду называть, сам не верю Правда был сделан хороший ремонт. Понятно, что я себя не считаю профессионалом на рынке недвижимости т. к. на хлеб зарабатываю другими вещами. Но все же неприятностей по недвиге не было, одни плюсы.
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:35
investorkiev
если Вы хотите 90-х, авторитет на спекуляции затарился в центре 50-100 квартир (я не считал, но очень много), по этому Ваша теория, не срабатывает, что в 91 год спасен тем, чтобы "тупо" недвигу купить.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 11 кві, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:42
Проблема в том, что тогда, в 91 квартиры вообще не ценились. Народ привык что их раздают бесплатно (ну в смысле не за деньги). Поэтому любая вещь за которую нужно было платить априори имела бОльшую ценность.
Например, при обмене, югославская «стенка» шла за +1 комнату.
Нередким был обмен 1к на жигули. Земля тогда вообще почти ничего не стоила, разве что в самом городе, и то - только на обмен (меняю дом+6 соток на Печерске на 1к+2к квартиры на Оболони).
Читал мемуары одного бизнесмена, он говорит: я всегда жил вшестером в хрущевской двушке. И вот после пары лет кооператива я внезапно понял что у меня в обороте денег больше, чем стоит вся хрущевка целиком (в смысле 5подьездов*5этажей*4квартиры=100 квартир).
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:42
Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
Додано: Суб 11 кві, 2020 01:44
А чем были обусловлены смешные по сегодняшним меркам цены на квартиры в Киеве в 90х - начало 2000х? Не было спроса или не было столько валюты в стране?
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