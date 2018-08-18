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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:45
investorkiev написав: proftpd66 написав:investorkiev
если Вы хотите 90-х, авторитет на спекуляции затарился в центре 50-100 квартир (я не считал, но очень много), по этому Ваша теория, не срабатывает, что в 91 год спасен тем, чтобы "тупо" недвигу купить.
Проблема в том, что тогда, в 91 квартиры вообще не ценились. Народ привык что их раздают бесплатно (ну в смысле не за деньги). Поэтому любая вещь за которую нужно было платить априори имела бОльшую ценность.
Например, при обмене, югославская «стенка» шла за +1 комнату.
Нередким был обмен 1к на жигули. Земля тогда вообще почти ничего не стоила, разве что в самом городе, и то - только на обмен (меняю дом+6 соток на Печерске на 1к+2к квартиры на Оболони).
Читал мемуары одного бизнесмена, он говорит: я всегда жил вшестером в хрущевской двушке. И вот после пары лет кооператива я внезапно понял что у меня в обороте денег больше, чем стоит вся хрущевка целиком (в смысле 5подьездов*5этажей*4квартиры=100 квартир).
Если сейчас вершина пирамиды, то зачем тогда сейчас брать недвигу вообще?
Это полная аналогия по бикоину, то что сейчас он дорогой, тоже, самое сейчас и недвига дорогая. Почти как Польше. При том Польша в евросоюзе. У нас земли много и стояки стоят как сумасшедшие. Дорожать она не будет. А биток нельзя построить или напечатать, только добыть. Из-за этого его плюсы.
тогда лучше Эфир взять по 100, потом может будет 100к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:52
investorkiev написав:
Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:58
galadriel написав: reus написав: artlife"[quote="4934195:reus написав:
Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.[/quote
А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?
Делают не возможным автоматическую стрельбу.
...
Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
Может и лучше. Смотрите я дитя совка
Покупаю то, с чем я имел дело в армии. Надежное неприхотливое, безотказное, но понятно, что не снайперская винтовка. В ближнем бою 300 м. самое оно.
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