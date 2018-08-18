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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3513351435153516

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:45

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:investorkiev

если Вы хотите 90-х, авторитет на спекуляции затарился в центре 50-100 квартир (я не считал, но очень много), по этому Ваша теория, не срабатывает, что в 91 год спасен тем, чтобы "тупо" недвигу купить.


Проблема в том, что тогда, в 91 квартиры вообще не ценились. Народ привык что их раздают бесплатно (ну в смысле не за деньги). Поэтому любая вещь за которую нужно было платить априори имела бОльшую ценность.
Например, при обмене, югославская «стенка» шла за +1 комнату.
Нередким был обмен 1к на жигули. Земля тогда вообще почти ничего не стоила, разве что в самом городе, и то - только на обмен (меняю дом+6 соток на Печерске на 1к+2к квартиры на Оболони).

Читал мемуары одного бизнесмена, он говорит: я всегда жил вшестером в хрущевской двушке. И вот после пары лет кооператива я внезапно понял что у меня в обороте денег больше, чем стоит вся хрущевка целиком (в смысле 5подьездов*5этажей*4квартиры=100 квартир).



Если сейчас вершина пирамиды, то зачем тогда сейчас брать недвигу вообще?
Это полная аналогия по бикоину, то что сейчас он дорогой, тоже, самое сейчас и недвига дорогая. Почти как Польше. При том Польша в евросоюзе. У нас земли много и стояки стоят как сумасшедшие. Дорожать она не будет. А биток нельзя построить или напечатать, только добыть. Из-за этого его плюсы.

тогда лучше Эфир взять по 100, потом может будет 100к :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:52

  investorkiev написав:Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?

Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная :D
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Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2020 01:58

  galadriel написав:
  reus написав:
  artlife"[quote="4934195:reus написав:Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.[/quote
А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?

Делают не возможным автоматическую стрельбу.
...

Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?

Может и лучше. Смотрите я дитя совка :D Покупаю то, с чем я имел дело в армии. Надежное неприхотливое, безотказное, но понятно, что не снайперская винтовка. В ближнем бою 300 м. самое оно.
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