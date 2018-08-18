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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:45
investorkiev написав: proftpd66 написав:investorkiev
если Вы хотите 90-х, авторитет на спекуляции затарился в центре 50-100 квартир (я не считал, но очень много), по этому Ваша теория, не срабатывает, что в 91 год спасен тем, чтобы "тупо" недвигу купить.
Проблема в том, что тогда, в 91 квартиры вообще не ценились. Народ привык что их раздают бесплатно (ну в смысле не за деньги). Поэтому любая вещь за которую нужно было платить априори имела бОльшую ценность.
Например, при обмене, югославская «стенка» шла за +1 комнату.
Нередким был обмен 1к на жигули. Земля тогда вообще почти ничего не стоила, разве что в самом городе, и то - только на обмен (меняю дом+6 соток на Печерске на 1к+2к квартиры на Оболони).
Читал мемуары одного бизнесмена, он говорит: я всегда жил вшестером в хрущевской двушке. И вот после пары лет кооператива я внезапно понял что у меня в обороте денег больше, чем стоит вся хрущевка целиком (в смысле 5подьездов*5этажей*4квартиры=100 квартир).
Если сейчас вершина пирамиды, то зачем тогда сейчас брать недвигу вообще?
Это полная аналогия по бикоину, то что сейчас он дорогой, тоже, самое сейчас и недвига дорогая. Почти как Польше. При том Польша в евросоюзе. У нас земли много и стояки стоят как сумасшедшие. Дорожать она не будет. А биток нельзя построить или напечатать, только добыть. Из-за этого его плюсы.
тогда лучше Эфир взять по 100, потом может будет 100к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:52
investorkiev написав:
Реус, если считать покупка ФК+ремонт, то в сколько раз больше продажная цена? В 1.5 раза? В 2 раза? В 2.5 раза?
Одно могу сказать, что цена была оч. вкусная
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Додано: Суб 11 кві, 2020 01:58
galadriel написав: reus написав: artlife"[quote="4934195:reus написав:
Автомат Калашникова. Настоящий с армейского склада. Понятно, что адаптированный под продажу в легальной сети. Я его немного тюнинговал.[/quote
А сейчас такие продаются? И в чем состоит адаптация под продажу гражданским?
Делают не возможным автоматическую стрельбу.
...
Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
Может и лучше. Смотрите я дитя совка
Покупаю то, с чем я имел дело в армии. Надежное неприхотливое, безотказное, но понятно, что не снайперская винтовка. В ближнем бою до 300 м. самое оно. Для защиты от шариковых и партизанской войне, если оккупант вдруг захочет на огонек.
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Додано: Суб 11 кві, 2020 02:52
proftpd66 написав:
Если сейчас вершина пирамиды, то зачем тогда сейчас брать недвигу вообще?
Если бы не Эти события, то пузырь дулся бы дальше, каждый месяц-2-3 застройщики поднимали цены, ликвидные объекты расходились как горячие пирожки. Но последние события нажали на паузу и, как оказывается, образовался пик, покупатели замерли, застройщики начали просить кредиты итд
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Суб 11 кві, 2020 02:55
proftpd66 написав:
если недига в кризис даст 2%-5% годовых (в год) в гривне. То у меня 5% в месяц за 2 операции за 2 дня.
с наличкой стремно все это крутить. И таких случаев, месяцев в году, немного на самом деле.
proftpd66 написав:
Что недвига Вам дала?
Здесь все просто, покупается ликвид и через некоторое время продается. 10ка где то через годик.
Востаннє редагувалось Proofy
в Суб 11 кві, 2020 03:13, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Суб 11 кві, 2020 03:01
galadriel написав:
Не лучше ли вместо громоздкого автомата иметь Глок-17 (или 19), или H&K SFP9 ? Или Вальтер 99 ?
Лучше, но купить легально намного сложнее
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Faceless
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